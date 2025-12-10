La empresa global de infraestructura de movilidad inteligente y sostenible, Aleatica, iniciará la instalación de sistemas anti-evasión, lo que significa ponchar llantas, esto con el propósito de evitar cruces de cualquier tipo de vehículo que no pague el paso al Viaducto Elevado Bicentenario, también se aplicará en el paso de la Autopista Urbana Norte.

En ambas vías de cuota, se aumentó en 150 por ciento la evasión de peaje, tan solo en el primer semestre de este año 2025, informó la empresa operadora en un comunicado

Razón por la que comenzaron la instalación de ese sistema, con la finalidad de " resguardar la seguridad e integridad física tanto de nuestros usuarios como de nuestros colaboradores, que se ven amenazadas por la evasión de peaje, lo cual representa un riesgo que puede derivar en hechos viales graves " .

"El sistema anti-evasión de peaje entrará en operación próximamente", agregó la empresa.

El sistema anti-evasión iniciará en los siguientes puntos de acceso:

Autopista Urbana Norte

Viaducto Bicentenario

Enlace Campo Deportivo Israelita

Sentido: Norte - Sur

Enlace Gustavo Baz Oriente

Sentido: Sur - Norte

La operación de los poncha llantas será de manera progresiva, hasta tenerlos instalados en todos los puntos de acceso de ambas vías. Se espera que resulte igual de exitoso, ya que esta estrategia ya había sido puesta en marcha en años anteriores en otras vías, y el resultado fue positivo: se redujo hasta 99% la conducta ilegal.

"El sistema opera en coordinación con las autoridades competentes y cuenta con distintas fases que van desde la prevención y alerta temprana, hasta la activación automática de una barrera con picos retráctiles cuando no se cuente con una validación correcta del TAG y abate la pluma de acceso", explicó Aleatica.

Los mecanismos del sistema anti-evasión se desactivan cuando hay lectura validación del TAG, dispositivo que los usuarios deben mantener con saldo suficiente y colocarlo enfrente del parabrisas, a fin de que este sea leído.

