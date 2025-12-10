En fast track, Senado avala en comisiones prohibición de cigarrillos electrónicos

Las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron, de manera acelerada y sin modificaciones respecto a la versión enviada por la Cámara de Diputados, un dictamen que establece penas de 1 a 8 años de prisión y multas de hasta 2 mil UMAs (aproximadamente 226 mil 280 pesos) para quienes fabriquen o comercialicen cigarrillos electrónicos o vapeadores.

La reforma a la Ley General de Salud, avalada con 23 votos a favor y 10 en contra, fue enviada de inmediato al pleno del Senado para su discusión y aprobación en la sesión ordinaria de este miércoles. La propuesta no criminaliza a las personas que consumen estos productos.

Impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma también prohíbe cualquier tipo de publicidad o promoción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en medios impresos, digitales, televisivos o radiales.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó que la iniciativa debería enfocarse en regular el uso de estos productos, ya que su prohibición podría dejar el mercado en manos del crimen organizado. Por su parte, Guadalupe Murguía, del PAN, señaló que el dictamen se aprobó de manera apresurada, en apenas media hora, y alertó que la falta de supervisión de Cofepris podría convertirlo en un negocio ilícito que afecte especialmente a los jóvenes.

