La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un amplio estudio de calidad realizado a 35 productos de cacahuates, entre ellos 17 presentaciones de cacahuates salados, con el propósito de verificar su información comercial, calidad nutrimental y cumplimiento del contenido declarado.

El análisis, efectuado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, se llevó a cabo del 10 de julio al 12 de septiembre de 2025, tras adquirir las muestras entre el 8 y el 10 de julio.

Las pruebas incluyeron la revisión del contenido neto, la medición de azúcares totales, la tendencia a la rancidez y la evaluación del aporte nutrimental, además de la verificación del etiquetado.

Como parte de los resultados, la Profeco destacó a un grupo de marcas que obtuvieron desempeño sobresaliente en la categoría de cacahuates salados, al cumplir satisfactoriamente con los parámetros evaluados.

Cacahuates salados mejor evaluados por Profeco

BOKADOS Cacahuate frito salado (México, 210 g)

COOL! NUTS Cacahuate con sal (Colombia, 50 g)

KACANG SABRITAS Cacahuate frito salado y sabor limón (México, 185 g)

MAFER Cacahuate frito salado (México, 170 g)

NISHIKAWA Cacahuate salado (México, 10 piezas de 60 g c/u)

PLANTERS Cacahuates ligeramente salados (EUA, 340 g)

PLANTERS Cacahuates salados (EUA, 340 g)

De acuerdo con la dependencia, estos productos destacaron por cumplir con su contenido neto, mostrar buen desempeño sensorial, mantener niveles adecuados de frescura y proporcionar información clara y veraz al consumidor.

