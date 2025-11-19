Miércoles, 19 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Estos son los mejores cacahuates salados, según Profeco

Las pruebas incluyeron la revisión del contenido neto, la medición de azúcares totales, la tendencia a la rancidez y la evaluación del aporte nutrimental

Por: El Informador

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un amplio estudio de calidad realizado a 35 productos de cacahuates, entre ellos 17 presentaciones de cacahuates salados, con el propósito de verificar su información comercial. Pixabay

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un amplio estudio de calidad realizado a 35 productos de cacahuates, entre ellos 17 presentaciones de cacahuates salados, con el propósito de verificar su información comercial. Pixabay

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un amplio estudio de calidad realizado a 35 productos de cacahuates, entre ellos 17 presentaciones de cacahuates salados, con el propósito de verificar su información comercial, calidad nutrimental y cumplimiento del contenido declarado.

El análisis, efectuado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, se llevó a cabo del 10 de julio al 12 de septiembre de 2025, tras adquirir las muestras entre el 8 y el 10 de julio.

Las pruebas incluyeron la revisión del contenido neto, la medición de azúcares totales, la tendencia a la rancidez y la evaluación del aporte nutrimental, además de la verificación del etiquetado.

Como parte de los resultados, la Profeco destacó a un grupo de marcas que obtuvieron desempeño sobresaliente en la categoría de cacahuates salados, al cumplir satisfactoriamente con los parámetros evaluados.

Cacahuates salados mejor evaluados por Profeco

  • BOKADOS Cacahuate frito salado (México, 210 g)
  • COOL! NUTS Cacahuate con sal (Colombia, 50 g)
  • KACANG SABRITAS Cacahuate frito salado y sabor limón (México, 185 g)
  • MAFER Cacahuate frito salado (México, 170 g)
  • NISHIKAWA Cacahuate salado (México, 10 piezas de 60 g c/u)
  • PLANTERS Cacahuates ligeramente salados (EUA, 340 g)
  • PLANTERS Cacahuates salados (EUA, 340 g)

De acuerdo con la dependencia, estos productos destacaron por cumplir con su contenido neto, mostrar buen desempeño sensorial, mantener niveles adecuados de frescura y proporcionar información clara y veraz al consumidor.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones