Jueves, 20 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 20 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 25 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones