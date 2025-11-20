Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 20 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 25 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

