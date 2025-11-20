Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 20 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Martes 25 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Zapopan