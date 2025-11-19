Profeco evitará así la reventa de boletos para el Mundial 2026

De cara a la Copa del Mundo 2026, la Profeco y la FIFA trabajarán conjuntamente para proteger a las y los aficionados mexicanos que planeen asistir a la justa mundialista.

El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, informó que el objetivo es proteger y defender los derechos de la población que asista a los partidos del Mundial, por lo que se trabaja con la FIFA en la creación de una plataforma oficial para la recolocación de boletos mundialistas.

Escalante Ruiz anunció que esta plataforma permitirá que quienes no utilicen sus entradas puedan ponerlas a disposición de otros aficionados a precios justos, combatiendo así la reventa.

Además, destacó que se logró que los boletos estén disponibles en una plataforma en español y con precios en pesos mexicanos.

Aunque aún no existe una fecha exacta de lanzamiento, se estima que la aplicación estará disponible durante el primer bimestre de 2026, entre enero y febrero.

Asimismo, el procurador dio a conocer el plan integral, que consta de cuatro ejes y que será implementado durante el primer trimestre del próximo año.

El primer eje, de prevención, busca reforzar la atención de conciliaciones inmediatas y vigilar la publicidad para evitar que sea engañosa. El segundo, de disuasión, contempla operativos de verificación antes y durante el Mundial para prevenir prácticas comerciales abusivas.

El tercer eje, de protección, considera la instalación de módulos de atención en aeropuertos, terminales de autobuses y trenes, centros turísticos y estadios, además de la herramienta Quién es Quién en el Mundial, que permitirá consultar los precios de productos de alta demanda.

Finalmente, el eje de comunicación se centrará en difundir campañas informativas sobre los derechos de las y los consumidores, así como los canales disponibles para presentar quejas o denuncias.

También se anunció una edición especial de la Revista del Consumidor dedicada al evento, donde las lectoras y los lectores podrán encontrar la información necesaria para disfrutar del Mundial.

