Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 20 de noviembre prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 85%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 22 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

