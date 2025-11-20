Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 20 de noviembre prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 85%.Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Sábado 22 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Guadalajara