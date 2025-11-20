Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 20 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga