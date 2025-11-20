Jueves, 20 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este jueves 20 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

