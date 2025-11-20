Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 20 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

