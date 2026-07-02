Profeco revela de qué están hechas la margarina y la mantequilla y si son saludables

¿Le pones mantequilla a tus hot cakes o margarina a tu pan tostado? Aunque a simple vista parecen exactamente iguales, su origen, su proceso de elaboración y sus efectos en la salud son muy distintos. La Profeco reveló en la Revista del Consumidor de julio de 2026 qué contienen realmente estos productos y cómo algunas marcas están engañando a los consumidores en el supermercado. ¡Descubre en esta nota qué estás comiendo!

¿De qué están hechas la margarina y la mantequilla? La gran diferencia en tu cocina

Para la gran mayoría de los consumidores en México, la mantequilla y la margarina son productos intercambiables a la hora de cocinar, hornear o simplemente untar en un pan. Sin embargo, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor ha aclarado que su naturaleza química y nutricional es completamente opuesta.

La mantequilla es un producto milenario de origen cien por ciento animal. Se obtiene exclusivamente a partir de la grasa de la leche de vaca o de cabra. En términos técnicos y regulatorios, es una emulsión de agua en grasa láctea que ha sido sometida a un proceso de pasteurización. Su elaboración tradicional consiste en batir la crema hasta separar los sólidos de los líquidos.

Por otro lado, la margarina nació en el siglo XIX como una alternativa mucho más económica y duradera. Es una emulsión elaborada a partir de grasas y aceites vegetales comestibles, como el aceite de soya, maíz, canola o girasol. Para lograr que estos aceites líquidos se conviertan en una barra sólida, se someten a procesos industriales.

A menudo se le añaden aditivos, saborizantes y colorantes artificiales para imitar el característico tono amarillo y la textura cremosa de su contraparte láctea.

Esta diferencia fundamental de origen determina no solo su sabor y comportamiento al calor, sino también su impacto directo en nuestro organismo. Mientras la mantequilla contiene colesterol natural y grasas saturadas por ser de origen animal, la margarina suele estar libre de colesterol, pero puede esconder un enemigo silencioso y peligroso: las grasas trans, generadas durante la hidrogenación de los aceites.

El estudio de julio 2026: Marcas reprobadas por Profeco

En su más reciente edición de la Revista del Consumidor, publicada en julio de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) decidió poner bajo la lupa a la industria de las grasas untables. La dependencia analizó a fondo un total de 43 productos diferentes.

El objetivo principal era verificar si las marcas realmente cumplen con lo que prometen en sus atractivas etiquetas comerciales. Las rigurosas pruebas de laboratorio evaluaron múltiples factores: la veracidad de la información comercial, el contenido neto, el tipo de grasa utilizada, la cantidad de agua, los niveles de sal y sodio, así como el aporte energético total.

Los resultados arrojaron sorpresas bastante desagradables para los compradores habituales de ciertas marcas reconocidas. Por ejemplo, hay una marca que, según el reporte oficial de la dependencia, su versión reducida en grasa no debería denominarse legalmente como "mantequilla".

Esto se debe a que no cumple con los requisitos mínimos del estándar de calidad dictado por la norma mexicana (NMX-F-729-COFOCALEC-2013). Aunque no representa un riesgo tóxico, sí constituye un engaño en su denominación para el consumidor final.

Otra marca que reprobó comercia una variedad de margarina con sal en presentación de 90 gramos; no contiene el porcentaje mínimo de grasa que exige la normativa vigente (NMX-F-108-SCFI-2016) para poder ser comercializada y considerada como una margarina de mesa.

Además, el exhaustivo estudio hizo una mención especial sobre una marca europea. Sus productos, que se venden a un precio premium como una mezcla de 64% mantequilla con aceite de canola, operan en un vacío legal. Actualmente no cuentan con una norma oficial obligatoria que los regule de manera específica en el país, aunque la autoridad aclaró que esto no significa necesariamente una falla de calidad o un riesgo sanitario.

¿Cuál es más saludable y cómo elegir de forma inteligente?

La pregunta del millón que todos nos hacemos frente al refrigerador del supermercado es: ¿cuál de las dos opciones cuida mejor nuestra salud cardiovascular, la margarina o la mantequilla? La respuesta de los médicos y expertos en nutrición es contundente: ambas deben consumirse con estricta moderación dentro de una dieta balanceada.

Al ser productos con un altísimo contenido calórico, el exceso de cualquiera de los dos puede derivar en aumento de peso y problemas cardiovasculares. La mantequilla aporta grasas saturadas que pueden elevar el colesterol LDL (el "malo").

Por su parte, la margarina, si no es de buena calidad, puede aportar grasas trans, las cuales son consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como las más perjudiciales para el corazón, ya que no solo elevan el colesterol malo, sino que disminuyen el bueno.

Para ayudarte a tomar decisiones más inteligentes, seguras y saludables en tu próxima visita al supermercado, la Profeco emitió una serie de recomendaciones.

Lee las etiquetas con lupa: Asegúrate de que el producto indique claramente si es mantequilla (hecha de grasa láctea) o margarina (hecha de grasa vegetal). No te dejes llevar solo por el dibujo del empaque.

Asegúrate de que el producto indique claramente si es mantequilla (hecha de grasa láctea) o margarina (hecha de grasa vegetal). No te dejes llevar solo por el dibujo del empaque. Revisa la fecha de caducidad: Nunca adquieras productos lácteos o grasas que estén cerca de vencer, ya que su sabor y propiedades se degradan rápidamente.

Nunca adquieras productos lácteos o grasas que estén cerca de vencer, ya que su sabor y propiedades se degradan rápidamente. Huye de las grasas trans: Busca margarinas que especifiquen claramente en su empaque estar "libres de grasas trans" o que no contengan aceites parcialmente hidrogenados en su lista de ingredientes.

Busca margarinas que especifiquen claramente en su empaque estar "libres de grasas trans" o que no contengan aceites parcialmente hidrogenados en su lista de ingredientes. Cuida la conservación en casa: Mantén estos productos siempre en refrigeración, en sus envases originales bien cerrados y alejados de la luz directa para evitar que se oxiden o adquieran un sabor rancio.

Mantén estos productos siempre en refrigeración, en sus envases originales bien cerrados y alejados de la luz directa para evitar que se oxiden o adquieran un sabor rancio. Modera las porciones diarias: Úsalas únicamente para dar un toque de sabor a tus comidas, no como el ingrediente principal o la base de tus platillos de todos los días.

Al final del día, la elección entre mantequilla y margarina dependerá de tus gustos personales, tu presupuesto familiar y tus restricciones dietéticas específicas. Lo más importante es estar bien informado y no dejarte engañar por estrategias de marketing o empaques confusos.

La transparencia en la industria alimentaria es un derecho innegable del consumidor, y gracias a estos estudios, hoy sabemos exactamente qué estamos llevando a nuestra mesa.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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