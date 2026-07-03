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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 3 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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