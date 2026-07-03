Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 3 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Martes 7 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Jueves 9 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Chapala