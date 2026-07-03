Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 3 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

