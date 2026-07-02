Profeco reveló cuáles son las marcas de jeans que no se decoloran

Encontrar el par de jeans perfectos va más allá de un buen corte o ajuste; la durabilidad del color es un factor clave para que la inversión valga la pena.

Para guiar a los compradores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó diversas prendas de mezclilla en el mercado para determinar cuáles son verdaderamente resistentes a la decoloración.

De acuerdo con la información de la revista del consumidor del mes de Julio , la dependencia clasificó la resistencia del color en tres rubros principales: resistencia al lavado, al frote y a la combinación de ambas condiciones.

A continuación, te presentamos el listado de las marcas y modelos aprobados:

¿Qué jeans no se decoloran por lavado?

Estas prendas demostraron mantener su tonalidad original tras ser sometidas a los ciclos regulares de agua y detergente:

BIG JOHN: Modelo BJPL26111106.

Modelo BJPL26111106. FUROR: Modelo Maverick (regular) en sus variantes T101000670332, T101000683536 y T101000660332.

Modelo Maverick (regular) en sus variantes T101000670332, T101000683536 y T101000660332. OGGI: Modelo Vaxter spring raw.

Modelo Vaxter spring raw. SILVER PLATE: Modelo Rocco 706.

No se decoloran por el frote

La fricción constante por el uso diario y el movimiento es una de las principales causas del desgaste del color.

Los modelos que resultaron invictos en esta prueba son:

SILVERADO FORTE: Modelo 50501.

Modelo 50501. YALE: Modelo 0107272030-19.

Máxima resistencia: No se decoloran por el lavado ni el frote

Si buscas la mayor durabilidad del color frente a todas las condiciones de desgaste típicas, Profeco destaca a los siguientes modelos como los más resistentes ante ambas pruebas conjuntas:

CIMARRON JEANS: Modelo 3018 corte 7121 B57.

Modelo 3018 corte 7121 B57. OGGI: Modelo Croster suavizado.

Modelo Croster suavizado. SILVER PLATE: Modelo Rocco 702.

Revista del Consumidor Julio 2026/Profeco

A la hora de renovar tu guardarropa, tomar en cuenta las recomendaciones avaladas por los estudios de calidad te garantizará adquirir piezas que mantendrán ese aspecto de "recién compradas" por mucho más tiempo.

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