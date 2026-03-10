Profeco: conoce los pescados por menos de 110 pesos esta temporada de cuaresma

La Cuaresma se caracteriza por el cambio radical de la alimentación de las y los mexicanos, pues se evita comer carne, a lo que muchos modifican su dieta a los mariscos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha compartido cuáles son los precios accesibles de pescado en esta Cuaresma 2026.

La venta de mariscos se dispara en México, no solo en este día, sino en el periodo completo que abarca la Cuaresma; por lo que la carne puede pasar a segundo plano y no ser el consumo prioritario de muchos, al menos en los días cuando se abstiene de comerla.

Las y los mexicanos deben preparar sus bolsillos, pues además de que en este periodo puede haber alza en los precios de mariscos por la alta demanda… No obstante, hay algunos tipos de pescados cuyo precio es accesible. A continuación te decimos cuáles son los que están a precio bajo en México.

Pescado por menos de 110 pesos en esta Cuaresma 2026

En su cuenta oficial de X, Profeco dio a conocer cuáles son los pescados en menos de 110 pesos; esta es la lista:

Lisa: 59.47

Jurel: 69.88

Bandera: 79.61

Carpa: 80.89

Bagre: 87.70

Curvina: 98.04

Cabe destacar que estos precios nacionales fueron registrados del 23 al 27 de febrero.

El monitoreo incluyó 115 variedades disponibles en supermercados y pescaderías del país. Profeco concluirá este ejercicio en Semana Santa.

#MañaneraDelPueblo Durante la temporada de Cuaresma 2026, la Profeco monitorea los precios de pescados y mariscos que incluye 115 variedades en supermercados y pescaderías del país. Este ejercicio comenzó el 18 de febrero y concluirá en Semana Santa.



El monitoreo muestra que… pic.twitter.com/GnKwZPcnpT— Profeco (@Profeco) March 9, 2026

