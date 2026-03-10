Caso Dashia: Absuelven de cargos a joven acusada de estar involucrada con el CNG

Las autoridades informaron que Dashia, una joven de 19 años que previamente denunció a su padre biológico por abuso sexual, obtuvo una modificación en la medida cautelar que enfrentaba, por lo que ahora podrá continuar su proceso legal en libertad. La joven había sido detenida en el Estado de México tras ser señalada por el delito de extorsión presuntamente cometido en nombre de un grupo criminal.

El caso generó atención pública luego de que se señalara que su detención se realizó pese a la falta de pruebas claras y sin que se siguiera un proceso adecuado. Dashia había sido acusada de extorsionar a un comerciante y de supuestamente presentarse como integrante de un grupo delictivo originario de Jalisco, identificado como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cambio en la medida cautelar

La modificación en su situación legal fue confirmada por la titular de la Secretaría de las Mujeres de México, Citlali Hernández Mora, quien señaló que el caso se estaba desarrollando sin pruebas suficientes ni el debido proceso.

La funcionaria informó sobre el tema la tarde del 21 de diciembre a través de su cuenta de X, donde señaló:

“Afortunadamente hace unos minutos y apegados a derecho, se corrigió una injusticia y se modificó el cambio de medida cautelar; por lo tanto, Dasha podrá defender su inocencia y su proceso en libertad".

También indicó que la dependencia continuará acompañando a la joven y a su familia durante el proceso legal, tal como ocurre con otros casos, tanto públicos como aquellos que no reciben atención mediática.

Hernández también destacó la labor del periodista Ignacio Villaseñor, quien fue uno de los primeros en exponer inconsistencias y posibles contradicciones dentro del expediente.

Investigación y acusaciones en el Estado de México

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Dashia y otras dos personas habrían exigido pagos a un comerciante a cambio de supuesta protección. Según la investigación, el dinero se depositaba en una cuenta bancaria a nombre de la joven, lo que derivó en la emisión de una orden de aprehensión y su posterior reclusión en el penal de Barrientos.

Sin embargo, antes de su detención, Dashia había presentado una denuncia por un presunto intento de abuso sexual cometido por su padre.

Documentos y mensajes difundidos por el periodista Ignacio Villaseñor muestran supuestas disculpas del padre hacia la joven después del presunto abuso. Tras ese episodio y la denuncia presentada, Dashia decidió abandonar su hogar.

Familiares y personas cercanas a la joven han señalado que la acusación penal podría haber surgido como una represalia, y consideran que su encarcelamiento buscaba silenciar la denuncia de abuso.

Señalamientos de la Comisión de Derechos Humanos

Ante las irregularidades denunciadas por la familia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió una investigación para revisar el actuar de las autoridades durante el proceso.

Según los documentos compartidos por Ignacio Villaseñor, el organismo determinó la existencia de posibles vulneraciones a los derechos de la joven. En el informe se señala lo siguiente:

“Una vez que se han analizado y valorado los hechos motivo de queja, se desprende una presunta violación al Derecho a la Libertad y Derecho a la integridad y seguridad personal, concretamente al Derecho a no ser sujeta de privación ilegal de la libertad y Derecho a la protección contra toda forma de violencia; por lo que la queja se califica como: EXISTENCIA DE UNA PRESUNTA VIOLACION A DERECHOS HUMANOS."

Luego de que se diera a conocer la modificación de las medidas cautelares, el periodista Ignacio Villaseñor publicó un mensaje en su cuenta de X en el que informó sobre la decisión judicial.

“Después de una serie de injusticias en el Estado de México, el juez acaba de modificar las medidas cautelares y la joven podrá llevar su proceso en libertad”.

