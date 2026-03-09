Profeco: así puedes consultar mapa virtual de gasolineras con precios justos

La mañana de este lunes 9 de marzo en “La Mañanera”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el procurador federal del consumidor, Iván Escalante Ruiz, dio a conocer el precio promedio del litro de gasolina regular de esta semana.

De acuerdo con Escalante, el precio promedio de gasolina se encuentra en 23.54 pesos por litro. Asimismo, por medio de su cuenta oficial de X, compartió a los usuarios el mapa virtual para ubicar las estaciones de servicio con precios justos.

Resaltó que actualmente la gasolinera con el precio más bajo es la estación Real De La Plata, SA de CV en Pachuca de Soto, Hidalgo, con 23.15 pesos por litro.

Mapa virtual de gasolineras en México

Para consultar el mapa virtual de gasolineras con precios justos del país, se puede hacer desde el siguiente link: https://alertas.gob.mx/estaciones/

Sheinbaum descarta alza en gasolina

En la misma conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la guerra de Irán desate una crisis energética con la subida generalizada en los precios de combustibles en el país.

La Mandataria también destacó el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS), un gravamen que se aplica a los combustibles y que el gobierno ha manejado en años recientes como un mecanismo de estabilización.

"Si aumenta el precio de la gasolina, la producción de gasolina o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS (Impuesto Especial de Producción y Servicios) para que no aumente la gasolina en nuestro país", dijo.

