Pago Becas Bienestar 2026: ¿Cuánto depositarán a los alumnos y cuándo es el siguiente pago?

El Gobierno de México confirmó a principios de este año los montos que reciben los beneficiarios de las Becas para el Bienestar durante 2026. Más de 22 millones de estudiantes accederán a estos apoyos económicos, por lo que conocer la cantidad correspondiente a cada nivel educativo es clave para quienes forman parte de los programas.

En esta nota encontrarás cuánto dinero otorga cada beca este año, cómo se distribuyen los apoyos de la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, así como la periodicidad de los depósitos que se realizan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Montos de las Becas para el Bienestar en 2026

De acuerdo con la información de la Secretaría del Bienestar, los apoyos económicos de 2026 se distribuyen a través de tres programas, los cuales entregan un monto determinado por cada uno.

Beca Rita Cetina (para estudiantes de educación básica)

Primaria: Las familias que ingresen este año recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a la compra de útiles y uniformes. Aquellas con apoyos previos (2025 o antes) continuarán recibiendo mil 900 pesos bimestrales.

Secundaria: Las familias recibirán un pago de mil 900 pesos bimestrales, excepto en el bimestre julio-agosto. En el caso de aquellas con dos o más hijos en secundaria, obtendrán 700 pesos adicionales por cada estudiante.

Beca Benito Juárez (educación media superior)

Este programa dará un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de preparatoria, sin pago en el bimestre vacacional de verano.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior)

Se entregará un depósito de 5 mil 800 pesos bimestrales, en cinco bimestres del año, dirigido de forma focalizada a estudiantes de instituciones prioritarias y de mayor vulnerabilidad.

En los tres programas, el apoyo económico se deposita de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada a cada beneficiario, sin la participación de intermediarios. Este mecanismo busca garantizar que los recursos lleguen de manera segura a los estudiantes y sus familias, además de facilitar el acceso al dinero conforme al calendario de pagos establecido por las autoridades.

¿Cuándo es el próximo pago de las Becas Bienestar?

El siguiente depósito de las Becas para el Bienestar está previsto para septiembre y corresponderá al bimestre septiembre-octubre. Durante julio y agosto no se realizan pagos debido al periodo vacacional de verano, por lo que los beneficiarios deberán esperar hasta el inicio del siguiente ciclo de depósitos.

La fecha exacta de pago será anunciada por las autoridades conforme se acerque el periodo de dispersión de los recursos. Mientras tanto, los estudiantes y sus familias pueden consultar el día en que recibirán el apoyo ingresando su CURP en el Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez, herramienta oficial para dar seguimiento a los depósitos.

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