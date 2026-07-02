Demanda contra StubHub en EU por boletos cancelados del Mundial

Un grupo de aficionados en Estados Unidos presentó una demanda contra la plataforma de reventa de boletos StubHub, tras denunciar que la empresa canceló entradas previamente compradas, impidiéndoles asistir a partidos del Mundial de fútbol.

La querella, de 25 páginas, fue interpuesta por Julia Reeker Moghal y Reuben Renteria, residentes de California, quienes acusan a la compañía de incurrir en prácticas comerciales "falsas y engañosas". Según el documento, StubHub no respetó la entrega de boletos adquiridos para encuentros correspondientes a la primera fase del torneo.

¿Cómo funciona la plataforma StubHub?

StubHub funciona como un mercado donde personas que tienen boletos y ya no pueden asistir pueden revenderlos, mientras que otros usuarios pueden comprarlos. La querella alega que dicha plataforma tergiversa su autoridad para vender entradas de la Copa del Mundo y mantiene prácticas comerciales engañosas.

En la querella legal presentada en un tribunal federal de Nueva York, Moghal y Rentería argumentan que compraron entradas para el torneo, solo para descubrir que estas "no existían, habían sido revocadas sin previo aviso o habían desaparecido" debido a lo que la FIFA denomina infraestructura digital deficiente.

"Los demandantes y los miembros del grupo viajan miles de kilómetros para asistir a los partidos, se encuentran con que no hay entradas disponibles, a pesar de haberlas pagado", se lee en la demanda.

Los aficionados gastaron cantidades considerables de dinero en vuelos, hoteles y otros gastos de viaje, confiando en que habían conseguido entradas a través de la plataforma.

"Esto representa un nuevo punto bajo para una industria de venta de entradas deportivas plagada, una y otra vez, de problemas relacionados con la protección del consumidor, en detrimento de los aficionados que hacen que el deporte sea algo especial", señaló la demanda.

La demanda colectiva presentada en un tribunal federal de Manhattan busca una indemnización por daños no especificados de al menos cinco millones de dólares. Esta cifra busca compensar a miles de compradores en Estados Unidos que no recibieron sus entradas. Los afectados reportan pérdidas individuales significativas; por ejemplo, algunos aficionados pagaron hasta dos mil 294 dólares por un par de boletos, además de gastar miles de dólares adicionales en vuelos y hospedaje, inversiones que se perdieron al quedarse varados fuera de los estadios.

KR