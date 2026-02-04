La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México llamó este miércoles a revisar más de 350 automóviles Seat modelo Exeo año 2011, por fallas en la bolsa de aire.

En un comunicado, el organismo encargado de defender los derechos de los consumidores compartió el llamado de esta empresa automotriz, en el que alertaron de los fallos que presentan las 356 unidades.

De acuerdo a la información disponible, al ser activada, la bolsa de aire marca Takata, se desprenden fragmentos del generador de gas frontal del lado del acompañante, derivado del deterioro del agente propulsor, lo que provoca lesiones a los ocupantes del vehículo.

"Como contramedida, la automotriz sustituirá el generador de gas, sin costo para los consumidores", apuntó la Profeco.

La empresa pidió a las personas interesadas en saber detalles del mecanismo del llamado y para aclarar dudas que acudan a los distribuidores autorizados, enviar correo o llamar a los números telefónicos oficiales.

Asimismo, la empresa contactará a los propietarios vía correo postal. La campaña concluirá el próximo 27 de agosto.

AO

