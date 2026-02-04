Redadas de ICE tumban a las remesas en México

Afectados por las políticas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en contra de inmigrantes, los envíos de dinero de mexicanos desde el exterior a familiares cayeron 4.56% en 2025, el mayor retroceso desde la crisis de las remesas en 2009.

De acuerdo con los datos dados a conocer por el Banco de México (Banxico), con ese resultado se interrumpieron 11 años de crecimiento de estas transferencias de dinero. Las remesas cerraron el año pasado con un total de 61 mil 791 millones de dólares, casi 3 mil millones menos que los 64 mil 746 millones captados durante 2024.

Valmex aseguró que con ese resultado se redujo el aporte al consumo interno, especialmente en hogares y regiones altamente dependientes de esos ingresos.

Tan sólo en diciembre los mexicanos que viven en el exterior, sobre todo en territorio estadounidense, enviaron a sus lugares de origen 5 mil 322 millones de dólares, lo que significó un repunte en comparación con el mes previo.

Sin embargo, no se logró frenar el descenso que se acumuló a lo largo de todo el año anterior por las redadas que iniciaron en Los Ángeles, California, que se aplicaron también en Chicago, Illinois, y se recrudecieron en Minnesota, causando indignación a escala internacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de ICE.

Así, la mayor parte del año pasado los paisanos que se ganan la vida del otro lado de la frontera norte, en especial indocumentados, no salieron a trabajar por temor a ser deportados.

Eso se reflejó en la reducción del número de transferencias de dinero, las cuales pasaron de 164.7 millones en 2024 a 155.7 millones de operaciones, es decir, una baja de 5.48 por ciento.

No obstante, la remesa promedio al cierre de 2025 fue mayor en 0.97%, con 397 dólares en cada envío, según los datos del banco. En efectivo y especie promediaron 431 dólares, lo que representó una reducción de 0.21% en comparación con el dato registrado en 2024.

Banxico detalló que, del total de los ingresos enviados a México por medios electrónicos, casi 50% se cobró en efectivo, llegando a 30 mil 331 millones de dólares.

Las remesas que llegaron como un depósito a cuenta representaron 50.4% del monto total, es decir, 30 mil 866 millones de dólares. Banco Base destacó que el poder adquisitivo de dichos flujos registró una caída de 4%, la más destacable desde 2023.

Algunos estados la libraron

Pese al desplome de remesas a escala nacional, algunas entidades federativas lograron librar la reducción de ingresos derivados de los llamados "migradólares".

Sólo en nueve estados crecieron los flujos en 2025, destacó por su parte BBVA México, con Baja California a la cabeza, gracias a un incremento de doble dígito, de 22.2 por ciento.

Campeche también se benefició de un aumento de 3.5%, seguido de Guerrero, donde las remesas captadas subieron 3.4%. En tanto, las transferencias también crecieron 2.2% en el caso de Oaxaca.

En menor magnitud, pero con una variación positiva sobresalieron los estados de Morelos, con un ascenso de 1.9%; Yucatán, 1.8%; Puebla, 1.8%; Zacatecas, 1.1%, y Veracruz, con 0.5% al cierre de 2025.

Hacia adelante, los análisis de las instituciones financieras apuntan hacia una pérdida de dinamismo y moderación durante el presente año, aunque con un rebote esperado de 2.60%, para ubicarse al cierre en alrededor de 63 mil 400 millones de dólares.

Pudo ser peor

Según BBVA México, aunque el resultado anual fue negativo, la contracción fue menor a la prevista a mediados de año y en diciembre se rompió una racha de ocho meses consecutivos de caídas.

El banco atribuye ese comportamiento, en parte, a un posible adelanto de envíos ante la expectativa de cambios fiscales en Estados Unidos, origen de 97.1% de las remesas que llegan al país.

BBVA destacó que el desempeño de México contrastó con el de otros países de América Latina y el Caribe, donde las remesas crecieron en promedio más de 16% el año pasado.

En economías como Honduras, Guatemala y El Salvador se observaron alzas a tasa de doble dígito, impulsadas por un mayor flujo de migrantes hacia Estados Unidos en años recientes.

En el caso mexicano, el banco subrayó que la migración no autorizada creció de forma limitada entre 2021 y 2023, lo que redujo la base de nuevos remitentes.

En 2026, algunos factores de presión para el flujo de remesas son una posible desaceleración económica en Estados Unidos, el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Trump, y la apreciación del peso mexicano.

AO

