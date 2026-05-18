En México el 44% de las gasolineras incumplen, a nivel federal, con vender el diésel a 27 pesos como acordaron con el gobierno federal.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) solamente el 56.3 por ciento de las estaciones cumple con el pacto voluntario.

Este lunes, el precio promedio reportado a nivel nacional es de 27.42 pesos por litro de diésel, mientras que en Jalisco es de 27.69 pesos por litro, en ambos casos, precios por arriba del promedio pactado con los gasolineros.

Gasolineros denuncian que no hay margen igualitario

Especialistas explicaron que ha sido un reto para las estaciones vender al precio pactado, ya que los márgenes generan pérdidas, por lo que no ha sido viable para la mayoría cumplir con el pacto.

"Esto es lo que explica por qué menos de la mitad de las estaciones están cumpliendo con el precio objetivo. Si vemos los datos no todos cumplen, hay regiones donde el reto es mayor por cuestiones de logística, donde hay ausencia de terminales, por ejemplo, en Baja California Sur, Quintana Roo, donde los precios del diésel son mucho más altos que en otros lugares por la ausencia de infraestructura", explicó Alejandro Montufar, CEO de Petro Intelligence.

El especialista explicó que actualmente el margen de ganancia varía dependiendo de cada región. Hay zonas donde tienen un margen de 2.50 hasta 3 pesos por litro, pero los que están cumpliendo con el pacto tienen un margen de ganancia de 1.76 pesos

"Todo depende de los costos de operación y la misma operación; no hay un margen igual para nadie, eso es lo que hace la complejidad de cómo regular el precio porque nadie tiene el mismo costo de operación", aclaró.

El diésel conlleva costos mayores que los otros combustibles

Alejandro Montufar explicó que la venta de diésel conlleva costos mayores que la venta de gasolina regular porque el costo de operación es mayor, ya que usualmente venden a crédito a las flotillas y los costos de inversión de la obra civil y equipamiento para la venta del diésel son de mayor costo.

Alejandro Montufar aseguró que será complicado que mejore el nivel de cumplimiento, ya que para la mayoría de las estaciones es incosteable vender a esos precios.

"La única forma en la que vemos nosotros que se aumente el nivel de cumplimiento es que se aumente el estímulo al IEPS o en su caso a través de una disminución del precio de mayoreo de Pemex", precisó.

Profeco proyecta normalización del precio del diésel en próximos días

Este lunes, el titular de Profeco, Iván Escalante, informó en la conferencia mañanera que el precio se irá normalizando en los próximos días.

"Esto, técnicamente, lo que los gasolineros van diciendo, nos van reportando, es que, conforme se vaya acabando el inventario, que en diésel tarda más en salir, se van a ir acercando hacia los 27 pesos. Y el precio promedio también disminuyó; la semana pasada lo teníamos en 27 pesos con 73 centavos, y lo tenemos ahora en 27 pesos con 43 centavos", enfatizó.

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OB

