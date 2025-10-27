Productores tachan de insulto el 'acuerdo' del Gobierno sobre precio del maíz

Productores de maíz rechazaron este lunes el precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco anunciado por el Gobierno, el cual calificaron de "burla" e "insulto al campo mexicano".

Al mismo tiempo, los productores avisaron que las protestas y bloqueos viales continuarán hasta que se cumpla su demanda de fijar el precio mínimo del maíz en 7.200 pesos.

El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) publicó un pronunciamiento en el que aseguró que "no hay acuerdo" con el Gobierno y advirtió que "la lucha sigue y arrecia".

"¡Es una burla! ¡El Gobierno insulta al campo mexicano!", expuso.

El MAC calificó el precio de 6.050 pesos mexicanos como una "limosna", una "miseria y un insulto directo para quienes alimentan este país".

Asimismo, reiteró su demanda de 7.200 pesos por tonelada de maíz, uno de los cultivos clave en la alimentación de la población, así como de 6.000 pesos por tonelada de sorgo.

Los productores también expresaron que "se acabó la paciencia" y las mesas de diálogo "falsas", y señalaron que lo que era una "propuesta" se convirtió en una "exigencia nacional innegociable".

"Lo que ofrecen no es un precio, es una condena de hambre. Y no lo vamos a aceptar. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: ¡Escuche el rugido del campo!", expusieron en el pronunciamiento.

Además, hicieron un llamado a todos los productores de México a "cerrar filas" y no dar "ni un paso atrás".

Agregaron que los bloqueos y manifestaciones de hoy se realizaron "pacíficamente, pero con la determinación de hierro".

Te recomendamos: Productores de maíz analizan alternativa a propuesta de Sader

Finalmente, apuntaron que o hay "precios justos ya" o "la rebelión agrícola paraliza este país por completo".

"Sin maíz no hay país", zanjaron.

Previamente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) de México anunció dicho "acuerdo" sobre el precio en los estados occidentales de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

A lo largo de este día, productores y agricultores de al menos 17 estados del país realizaron movilizaciones y bloqueos en distintas carreteras de todo el país.

Convocados por el MAC y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los manifestantes paralizaron vías en Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Baja California, Durango, Tlaxcala, Estado de México, Colima, Chiapas y Puebla.

NA