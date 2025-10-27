Productores de maíz analizan alternativa a propuesta de Sader

Los productores de maíz de Jalisco rechazaron la propuesta ofrecida por el Gobierno Federal a través del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué y buscan otras alternativas.

La dependencia del Gobierno Federal ofreció a los productores de maíz llegar a los 6,050 pesos por tonelada, crédito a los productores y seguro agropecuario.

Sin embargo, los productores rechazaron la propuesta ya que quieren recibir un ingreso de 7 mil 200 pesos por tonelada del grano.

"La propuesta que nos hizo el secretario está muy lejana de lo que pretendíamos. Nos ofrecen un precio piso de 5 mil 200 pesos más 850 pesos de aportación por parte de los gobiernos federal y estatal, entonces esto nos da un ingreso de 6 mil 50 pesos, es decir mil 150 pesos menos de lo que solicitábamos", dijo Edgar Ortiz de Santiago, presidente de Amigos por el Campo.

El productor reconoció que los recursos propuestos por Sader no caen mal, pero no soluciona el problema de los maiceros razón por la que se levantaron de la mesa de negociación con la Sader.

"Ahorita estamos en diálogo los tres estados Jalisco, Guanajuato y Michoacán estamos en una mesa de trabajo donde estamos planteando estrategias y ver la forma del como sí", añadió.

El dirigente confió en que en las próximas horas se abra otra mesa de diálogo con la Sader para llegar a una negociación.

Además, aclaró que los productores no han firmado ningún acuerdo como lo manifestó el secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

“Nunca hemos aceptado el precio que dice Julio Berdegué, los bloqueos siguen y estamos capacitados para aguantar una semana más. Nosotros pedimos un precio de 7 mil 200 pesos y de ahí no nos vamos a mover”, añadió Ricardo Hernández, otro productor.

¿Cómo se compone la propuesta de la Sader a los maiceros?

5 mil 200 pesos es el precio de mercado por tonelada

850 pesos aportaría los gobiernos federal y estatal

6 mil 050 pesos recibirían los productores

7 mil 200 pesos es lo que quieren recibir los productores por tonelada.

Cierres carreteros en Jalisco por manifestación de productores de maíz

Km 40 Carretera Guadalajara–Colima: vialidad bloqueada.

Caseta de Ocotlán (Autopista México–Guadalajara): vialidad bloqueada.

Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park: vialidad bloqueada.

Carretera Guadalajara–Ocotlán, a la altura de Av. Universidad 2000: vialidad bloqueada.

Carretera La Barca–Jamay, en dirección a Atotonilco: bloqueo en ambos sentidos.

Carretera La Barca–San Juan, km 3+700, cruce con autopista de cuota 15D México–Morelia, km 402: vialidad bloqueada.

Carretera Santa Rosa–La Barca, km 49+100: vialidad bloqueada.

