El Buen Fin se ha consolidado como un evento comercial que impulsa el desarrollo económico del país, y para celebrar su XV Aniversario, la Lotería Nacional y la Secretaría de Economía presentaron el billete del Sorteo Especial No. 306, con el objetivo de difundir su impacto y contribución a la prosperidad compartida.

Al señalar que el sello "Hecho en México" es el corazón de la campaña de El Buen Fin 2025, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que el billete conmemorativo celebra 15 años de un programa que ha transformado la forma en que las y los mexicanos producen y consumen, que nació para impulsar la economía y hoy se consolida como un símbolo de unidad, dinamismo y confianza nacional.

La directora general destacó que bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el país avanza hacia una etapa en la que la economía se construye de abajo hacia arriba, poniendo en el centro a las familias, a los pequeños negocios, a la producción nacional y al trabajo digno.

También, Olivia Salomón expuso que el cachito reconoce El Buen Fin como una estrategia clave para fortalecer la economía desde dentro, con la fuerza de millones de personas y negocios que producen con orgullo lo Hecho en México, y recorrerá el país con el mensaje de que cuando México se une, la esperanza se multiplica y la suerte se comparte.

"Y que este billete sea un recordatorio de que la prosperidad compartida es posible cuando nos reconocemos en lo que somos y en lo que construimos juntos. Con este XV aniversario celebramos la fuerza de nuestra economía, la esperanza de nuestro pueblo y la visión de una Presidenta que cree profundamente en México", acertó.

Sobre el cachito por El Buen Fin

En representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, afirmó que la Lotería Nacional es un instrumento del Gobierno Federal para dar a conocer acontecimientos de relevancia como El Buen Fin y en esta edición del billete conmemorativo también se promueve la iniciativa de consumir lo Hecho en México.

El billete del Sorteo Especial No. 306 ya está en los puntos de venta alrededor del país y en miloteria.mx, cuenta con un Premio Mayor de 27 MDP en dos series y una bolsa repartible de 80 MDP. ESPECIAL

"Ha sido un acierto de colaboración entre el sector público y el sector privado, es un interés de la Presidenta Sheinbaum y el secretario Ebrard, trabajar de manera cercana con el sector privado, así lo hemos hecho y esto ha tenido resultados buenos para México, el país y la economía mexicana y esto continúa con El Buen Fin", mencionó el subsecretario de Industria y Comercio e invitó a la población a adquirir sus billetes alusivos al sorteo.

En su intervención, Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a la par de celebrar 15 años de El Buen Fin, citó que es una estrategia que impulsa el crecimiento y la estabilidad económica del país, porque se ha consolidado como la semana más importante para el comercio y los servicios de México, representando más allá de las cifras, una cultura de colaboración y confianza. Agregó que cada edición demuestra que cuando las empresas, las familias, las instituciones públicas trabajan juntas, el resultado es un círculo virtuoso: más empleo, más ventas, más bienestar.

En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), Octavio de la Torre Stéffano, apuntó que El Buen Fin es más que descuentos; es una palanca de reactivación económica, de inclusión digital y formalización de empresas. Añadió que desde la primera edición ha democratizado el mercado, ha brindado oportunidades a emprendedores que no tenían vitrina ni voz, ha fortalecido el comercio formal y ha impulsado el uso de plataformas digitales, trazabilidad, transparencia y acceso al crédito.

En representación del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), César Iván Escalante Ruiz, la subprocuradora de Servicios, Rebeca Olivia Sánchez, expresó que ya está listo el operativo especial para trabajar a favor de las y los consumidores. Dijo que además de verificar y monitorear, tienen como tarea orientar las compras responsables durante este periodo de alto consumo. Consideró que el diseño del billete conmemorativo es un reconocimiento a la coordinación institucional entre las empresas privadas y de gobierno.

En la develación del billete conmemorativo al XV aniversario de El Buen Fin, también hicieron presencia Salomón Rosas Ramírez, director general de Competitividad y Competencia; Carlos Candelaria López, titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, quienes reconocieron este esfuerzo entre sector público y privado.

Los datos del cachito de Lotería Nacional por El Buen Fin

Olivia Salomón señaló el billete del Sorteo Especial No. 306 ya está en los puntos de venta alrededor del país y en miloteria.mx, cuenta con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos, se realizará el 14 de noviembre a las 20:00 horas y tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Buen Fin 2025 será más largo y esta es la razón

OF