Primer Simulacro Nacional: ¿Qué es la mochila de vida y qué debe llevar?

El próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026 en México, una jornada clave que busca fortalecer la cultura de la prevención ante posibles desastres naturales, especialmente sismos.

Este ejercicio, coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, tiene como objetivo evaluar la capacidad de respuesta de instituciones, brigadas y ciudadanía, así como afinar los protocolos de actuación en situaciones de emergencia.

Los simulacros no solo permiten identificar áreas de mejora en la reacción ante un evento real, también fomentan la participación activa de la población en la construcción de planes familiares de protección , rutas de evacuación y reconocimiento de zonas seguras dentro de hogares y espacios laborales.

¿Qué es la mochila de emergencia?

En este contexto, uno de los elementos más recomendados por especialistas es contar con una mochila de emergencia o “mochila de vida”, un kit portátil que reúne artículos esenciales para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 72 horas tras una contingencia.

Este tipo de preparación puede marcar una diferencia significativa en escenarios críticos, al facilitar el acceso inmediato a recursos indispensables mientras llegan los servicios de auxilio o se restablecen las condiciones de seguridad.

Esta mochila debe estar en una zona estratégica del hogar, para tomarla durante la evacuación. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), esta mochila debe contener los siguientes artículos:

Agua embotellada y alimentos enlatados no perecederos.

y alimentos enlatados no perecederos. Un silbato , encendedor o cerillos.

, encendedor o cerillos. Un radio portátil y lámpara con pilas.

y lámpara con pilas. Papel higiénico , toallas femeninas, toallitas húmedas, jabón, cobija, muda de ropa, calzado resistente e impermeable.

, toallas femeninas, toallitas húmedas, jabón, cobija, muda de ropa, calzado resistente e impermeable. Una copia del juego de llaves de la casa y automóvil.

del juego de llaves de la casa y automóvil. Dinero en efectivo.

en efectivo. Batería externa y pila recargable para celular.

y pila recargable para celular. Pluma y libreta con lista de teléfonos de servicios de emergencia, familiares y Protección Civil.

y libreta con lista de teléfonos de servicios de emergencia, familiares y Protección Civil. Un cepillo de dientes y pasta.

y pasta. Un cubrebocas y gel antibacteríal.

También debes incluir un kit de primeros auxilios, así como medicamentos recetados según las necesidades específicas de quien porta la mochila. En caso de tener mascotas, es fundamental añadir correas, transportadoras, croquetas en bolsas herméticas y datos de identificación.

Documentación importante

Asimismo, también es esencial agregar una memoria USB con los documentos importantes de cada miembro de la familia, como lo es acta de nacimiento, acta de matrimonio, INE, pasaporte, escrituras, cuenta bancaria, Infonavit, crédito bancario, cartilla del servicio militar, etc.)

Además, se recomienda que el peso máximo de este objeto sea de 8 kilos, facilitando su traslado. Finalmente, este elemento se debe personalizar según las necesidades específicas de una familia y sus miembros. También es recomendable tener una mochila en casa y otra en tu lugar de trabajo.

TG