¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 5 de mayo 2026? Esto dice la LFT sobre tu salario

El próximo martes 5 de mayo de 2026, todo México conmemora el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, una fecha cívica de gran orgullo nacional. Sin embargo, este acontecimiento histórico genera una enorme confusión anual entre los empleados del sector formal, quienes se preguntan constantemente qué, cómo y cuándo se aplican los descansos oficiales. Al ver que las calles lucen distintas y que muchas familias se quedan en casa, es natural cuestionarse si nos corresponde un beneficio económico extra por cumplir con nuestra jornada laboral habitual.

La raíz de este malentendido proviene directamente de las aulas, ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sí marca esta fecha como un día de suspensión de labores docentes . Esto significa que millones de estudiantes de educación básica y maestros disfrutan de un merecido puente o día libre, alterando la rutina de los hogares mexicanos.

No obstante, la realidad para los trabajadores de empresas privadas y dependencias gubernamentales es completamente distinta, rigiéndose bajo normativas que no siempre coinciden con el calendario escolar oficial y que exigen presentarse a laborar con total normalidad.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 5 de mayo 2026?

Si te toca presentarte a tu centro de trabajo este 5 de mayo de 2026, la respuesta sobre tu remuneración es clara y directa: recibirás únicamente tu salario normal. De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), esta fecha conmemorativa no está catalogada como un día de descanso obligatorio en el país. Por lo tanto, tu empleador no tiene ninguna obligación legal de otorgarte un pago doble ni triple, eliminando cualquier esperanza de ver un ingreso extraordinario reflejado en tu próximo recibo de nómina.

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La legislación mexicana establece que solo las fechas cívicas de mayor trascendencia nacional, como el 1 de mayo (Día del Trabajo) o el 16 de septiembre (Día de la Independencia), ameritan una compensación económica adicional del 200% sobre el salario diario. Al quedar fuera de este selecto grupo, la jornada del 5 de mayo se considera un martes laborable común y corriente para todos los sectores productivos del país.

Para que no te tomen por sorpresa en futuras fechas, aquí te compartimos una lista de tips rápidos sobre tus derechos salariales:

Revisa siempre tu contrato y el calendario oficial de la LFT a principios de año.

Si trabajas en un día que sí es feriado oficial, exige tu pago triple (tu salario diario más un 200% extra).

Recuerda que los acuerdos internos de tu empresa no pueden estar por debajo de lo que dicta la ley.

Mantén comunicación constante con tu área de nóminas ante cualquier duda sobre tus deducciones o pagos.

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¿Dónde acudir si no respetan tus derechos laborales en México?

Aunque el 5 de mayo no amerita pago extra, es vital saber quién te protege cuando sí te corresponde este derecho y tu empresa se niega a cumplirlo. En estos casos, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) es la entidad gubernamental encargada de brindar asesoría legal, gratuita y personalizada a cualquier empleado que sufra abusos. Ya sea en Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México o cualquier otro rincón del país, esta institución cuenta con los mecanismos necesarios para mediar y exigir que se respete tu esfuerzo.

El proceso sobre cómo presentar una queja es bastante sencillo y está diseñado para proteger la identidad y estabilidad del trabajador afectado. Puedes comunicarte a través de sus líneas telefónicas gratuitas, enviar un correo electrónico con tus recibos de nómina como evidencia, o acudir presencialmente a sus oficinas regionales. Los abogados de la dependencia analizarán tu caso detalladamente, citarán a tu patrón si es necesario y buscarán una conciliación justa que garantice el pago de las prestaciones evadidas, asegurando que la ley se aplique sin distinciones ni favoritismos patronales.

JM