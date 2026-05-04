Carolina Flores: Esto dijo la suegra de la exreina de belleza al ser detenida en Venezuela

Han salido más detalles del caso de Carolina Flores, ex reina de belleza que fue atacada por su suegra y que provocó su muerte, tratándose de lo que habría habría declarado la presunta homicida al ser detenida en Venezuela, país al que escapó.

Los hechos ocurridos el pasado 15 de abril que fueron captados en un vídeo grabado por una cámara de seguridad dentro del departamento, dejaron ver que Erika María "N" acabó con la vida de su nuera y ex reina de belleza al dispararle múltiples veces. Su hijo y esposo de la victima, escuchó las detonaciones y reclamó a su madre el por qué realizó tal crimen.

Según reportes, minutos después de realizar el violento acto sale del departamento y escapa en un taxi. El esposo de Carolina Flores no denunció el asesinato hasta un día después, dándole el tiempo suficiente a su madre de escapar.

Erika, luego de huir de la escena del crimen tomó un vuelo desde México rumbo a Caracas, Venezuela, donde logró pasar los filtros de migración sin ningún problema, pues aún no existía una orden de aprehensión en su contra.

Ya dentro de la ciudad venezolana se refugió en un departamento en Residencias Parque Alegre en el Cigarral, el cual ya había rentado días antes de que cometiera el feminicidio. En aquel lugar se mantuvo cerca de dos semanas antes de ser arrestada.

¿Qué dijo Erika María “N”, suegra de Carolina Flores, luego de ser detenida?

La mujer fue arrestada el 27 de abril por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela, coordinados con la Interpol y la Fiscalía Mexicana.

Medios revelaron que Erika se negó a ser detenida en Venezuela cuando la interceptaron las autoridades, pues alegaba que no podían interferir en el caso ya que no se encontraba en el país donde ocurrió el crimen, y por lo tanto no tenían autoridad para arrestarla, además de que negó haber sido autora del asesinato.

Por ahora, se aguarda la extradición de la mujer a México, donde deberá comparecer ante la justicia para responder por el delito de feminicidio, y si es declarada culpable enfrentará su condena.

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KR