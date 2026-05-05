Primer Simulacro Nacional 2026: Metro CDMX indica a usuarios qué hacer durante el ejercicio

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México confirmó en sus canales oficiales que formará parte de las actividades preventivas del Primer Simulacro Nacional 2026, que se llevará a cabo este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas . En este contexto, advirtió a los usuarios que deberán seguir el protocolo específico y coordinado del ejercicio, cuyo objetivo es fomentar la cultura de la protección civil en la población y fortalecer las capacidades de reacción ante este tipo de fenómenos naturales.

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Las medidas implementadas buscan salvaguardar la integridad física de las personas usuarias y trabajadoras, por lo que se deberán acatar las instrucciones de las dependencias encargadas.

Las áreas que participan de forma inmediata y estratégica son: los Puestos Centrales de Control (PCC), Transportación, Instalaciones Fijas, Seguridad Institucional, Seguridad Industrial e Higiene, Mantenimiento de Material Rodante y Protección Civil.

¿Qué hacer durante el Simulacro Nacional 2026 si estás en el Metro?

Durante el simulacro, las 12 líneas del Metro efectuarán el protocolo correspondiente en cada una de las 195 estaciones.

Al recibir la alerta, el personal del Metro en las estaciones solicitará a las y los usuarios acatar las disposiciones correspondientes. Las acciones a cumplir son:

Mantener la calma; evitar correr, gritar o empujar.

En caso de estar a bordo del tren, permanecer al interior del mismo y no intentar salir del vagón.

Las personas que se encuentren en el andén deben replegarse hacia las paredes.

Si el personal del Metro lo indica, seguir la ruta de evacuación.

No rebasar la línea amarilla.

No invadir las vías ni los túneles de las estaciones.

¿Qué pasará en el Metro durante el Simulacro Nacional 2026?

Al momento del simulacro, los trenes en circulación detendrán su marcha en el andén durante tres minutos; los convoyes que se encuentren en interestación deberán avanzar hasta la estación más próxima.

En ese lapso, se revisarán las instalaciones para corroborar que sea seguro reanudar el servicio.

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En los inmuebles del Metro, los brigadistas coordinarán el desalojo de oficinas administrativas, talleres y locales técnicos , además de los dos Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) del organismo; antes del regreso del personal, todas esas instalaciones son revisadas.

Cabe mencionar que, en caso de actividad telúrica real, como la de hoy por la mañana, las instalaciones de la red son zonas de menor riesgo, por lo cual es importante que quienes las usen tengan presente qué hacer si ocurre un sismo.

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