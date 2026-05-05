La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmaron la realización del Primer Simulacro Nacional 2026. Este ejercicio preventivo busca preparar a la población ante posibles emergencias y afinar los protocolos de evacuación ante un sismo. Entre las acciones principales para este ejercicio se activará la alerta sísmica, cuyo sonido solo se escuchará en ciertos estados del país.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el evento se llevará a cabo este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). Durante este momento exacto, se activarán miles de altavoces en diversas regiones del país para simular una situación de desastre.

Este año tiene un significado especial, ya que el simulacro se realiza en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). El objetivo principal es evaluar la capacidad de respuesta tanto de las autoridades como de los ciudadanos.

Mapa de estados donde sonará la alerta sísmica

No todo el país escuchará el característico sonido de la alerta sísmica. Las autoridades han definido que los altavoces se activarán únicamente en las entidades que concentran el mayor riesgo ante un temblor.

Los estados confirmados para la activación oficial de la alerta son los que aparecen en el mapa de las autoridades de protección civil:

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Michoacán

Morelos

Chiapas

Colima

Tlaxcala

ESPECIAL / Coordinación Nacional de Protección Civil

En otras entidades del país, las unidades locales de protección civil adaptarán el simulacro. Ellos propondrán escenarios basados en los peligros específicos de cada región, como huracanes, inundaciones o incendios.

¿Qué pasará con la alerta en los celulares?

Una de las grandes novedades que se consolida este año es el envío de un mensaje de texto masivo a los teléfonos móviles. Este sistema de alertamiento funciona sin necesidad de tener saldo, datos móviles o conexión a internet.

La Agencia de Transformación Digital es la encargada de gestionar este aviso, que llegará acompañado de un sonido estridente y vibración. Es vital mantener la calma, leer el mensaje y no asustarse al recibir la notificación en la pantalla de tu dispositivo.

Hipótesis del sismo: ¿Por qué magnitud 8.2?

Para que el ejercicio sea lo más realista y útil posible, se diseñó un escenario basado en un sismo hipotético de magnitud 8.2. El epicentro simulado se ubicará a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros.

Esta hipótesis no fue elegida al azar por los expertos. Los científicos se basan en la Brecha Sísmica de Guerrero, una franja tectónica de 200 kilómetros que ha acumulado tensión por más de un siglo, sin liberar un gran terremoto desde 1911.

La intensidad esperada en la costa guerrerense sería extrema bajo este escenario, mientras que en el centro del país se percibiría de forma severa. Esto obliga a las brigadas de rescate y a la población a actuar con extrema rapidez y coordinación.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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