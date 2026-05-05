Rocha Moya, Morena y Estados Unidos: por qué crece la crisis política dentro del régimen, según Riva Palacio

La discusión política en México sumó un nuevo episodio de alta tensión tras la publicación de una columna de Raymundo Riva Palacio, donde se expone que la crisis que enfrenta el oficialismo no tendría su origen en ataques de la oposición, medios de comunicación o actores internacionales, sino en las acusaciones que pesan sobre figuras cercanas al partido Morena.

En el centro del debate aparece el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que se mencionara una acusación en Nueva York, relacionada con presunto apoyo financiero y operativo del Cártel de Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.

La discusión se da en un momento sensible para el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, mientras la relación bilateral entre México y Estados Unidos enfrenta nuevos puntos de tensión en materia de seguridad, cooperación e inteligencia.

El caso Rubén Rocha Moya y la presión desde Estados Unidos

Uno de los puntos más relevantes de la columna de Riva Palacio gira en torno a la acusación que involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios sinaloenses.

De acuerdo con lo expuesto, la acusación fue presentada en tribunales de Manhattan, y se relaciona con presunto financiamiento electoral por parte del Cártel de Sinaloa para obtener la gubernatura en 2021.

La reacción política dentro del oficialismo generó, según Riva Palacio, una narrativa centrada en la defensa institucional y el rechazo a las acusaciones, aunque en su columna "Traidores a la patria" señala que, paralelamente, el gobernador fue presionado para solicitar licencia.

Además, el nombre de Arturo Zaldívar, actual coordinador de Política y Gobierno de Presidencia, también aparece en el debate, luego de declaraciones relacionadas con el alcance del fuero constitucional.

Seguridad, CIA y nuevos roces diplomáticos

Otro eje del conflicto, según lo señalado por Riva Palacio, tiene relación con la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos.

Según lo expuesto, la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó una operación de la CIA realizada en Chihuahua, señalando posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

El caso también incluyó referencias a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como a la captura de Audias Silva Flores, "El Jardinero", un operativo que volvió a colocar la cooperación binacional bajo la lupa.

A esto se suma la polémica por declaraciones del embajador estadounidense Ronald Johnson, quien, según la narrativa presentada, habría generado molestias dentro del Gobierno de México, por una supuesta intromisión en asuntos internos.

El episodio revive tensiones diplomáticas similares a otras registradas durante gobiernos anteriores, incluyendo referencias al expresidente Felipe Calderón y al exembajador Carlos Pascual.

El debate sobre "traidores a la patria"

Uno de los conceptos que más ruido ha generado en la discusión pública es el uso del término "traidores a la patria", dice Riva Palacio.

De acuerdo con su análisis, este discurso ha sido utilizado para responder a críticas provenientes de la oposición, medios y actores externos. Sin embargo, la columna plantea que el verdadero foco debería estar en las decisiones institucionales tomadas en años recientes.

Particularmente, se menciona la estrategia de seguridad "abrazos, no balazos", impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El texto sostiene que esta política habría provocado una pérdida gradual de control territorial en diversas regiones del país, favoreciendo la expansión de organizaciones criminales.

¿Qué está en juego para el gobierno de Sheinbaum?

El escenario coloca al gobierno federal ante un doble desafío, que según Riva Palacio es: enfrentar las acusaciones políticas internas y, al mismo tiempo, manejar la relación con Washington en materia de seguridad y cooperación.

En su columna, el periodista sostiene que el problema no estaría en la crítica mediática ni en la oposición política, sino en la dimensión internacional que podrían tomar estas investigaciones.

En ese contexto, Palacio Nacional, Morena, el gobierno de Claudia Sheinbaum y figuras vinculadas al sexenio anterior enfrentan un entorno donde las decisiones políticas podrían tener implicaciones legales, diplomáticas y electorales.

Con información de la columna "Traidores de la Patria" de Raymundo Riva Palacio

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