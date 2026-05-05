Walmart confirma que remodelará más de 600 tiendas y que elimina este método de pago

La cadena minorista Walmart anunció una serie de cambios importantes en sus operaciones, entre ellos la eliminación progresiva de las cajas de autopago y la remodelación de cientos de tiendas durante este 2026.

A través de un comunicado, la empresa explicó que estas decisiones responden a la necesidad de mejorar la experiencia del cliente, reforzar la seguridad y adaptarse a las dinámicas de compra actuales.

¿Qué está cambiando en Walmart y por qué?

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación oficial de las cajas de autopago, un sistema que durante años fue impulsado como una solución para agilizar las compras. Sin embargo, según un portavoz de Walmart, la medida responde a múltiples factores:

Comentarios de clientes y empleados

Patrones de compra locales

Necesidades específicas de cada comunidad

Incremento en riesgos de robo

CANVA

En los últimos años, tanto Walmart como otras cadenas han detectado que el autopago puede facilitar pérdidas por errores o hurtos, lo que ha llevado a replantear su uso. La eliminación de estas cajas no será inmediata en todas las tiendas, pero ya hay ejemplos claros de su aplicación.

En zonas al sur de Filadelfia, Walmart ha comenzado a retirar las máquinas de autopago, regresando a un modelo tradicional con cajeros. Por ahora, algunas sucursales mantendrán este sistema de forma limitada, pero el objetivo final es su desaparición total.

Remodelación de más de 600 tiendas en 2026

Además del cambio en el sistema de pago, Walmart anunció un ambicioso plan de modernización. La empresa planea renovar aproximadamente:

650 Supercentros y Mercados

Mejorar la distribución interna

Integrar nueva tecnología

Optimizar procesos de compra y entrega

Este proyecto busca hacer las compras más rápidas, cómodas y eficientes para los consumidores. Como parte de esta transformación, Walmart también fortalecerá su ecosistema digital y de servicios. Uno de los puntos clave será el impulso de Walmart+, que incluirá beneficios como la entrega de medicamentos sin costo adicional. Estas mejoras están diseñadas para competir en un mercado cada vez más enfocado en la conveniencia y la inmediatez.

CANVA

Sobre estos cambios, Annie Walker, vicepresidenta sénior de la Unidad de Negocio Este de Walmart, destacó que la modernización busca un equilibrio entre tecnología y atención humana:

“Estamos haciendo que comprar sea más rápido, más fácil y más cómodo, al tiempo que capacitamos a nuestros equipos para atender mejor a los clientes y crear oportunidades locales”, señaló.

El alcance global de Walmart

Actualmente, Walmart cuenta con:

Más de 10 mil 900 tiendas

Presencia en 19 países

Atención a más de 280 millones de clientes semanalmente

Estos cambios, por tanto, no solo representan una estrategia local, sino una evolución en el modelo de negocio de uno de los gigantes del retail a nivel mundial.

La decisión de Walmart marca un giro importante en la forma en que millones de personas realizan sus compras. Aunque el autopago prometía rapidez, la empresa apuesta ahora por una experiencia más controlada, eficiente y centrada en el cliente.

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