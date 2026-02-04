Conducir a una velocidad mayor a la permitida en calles, avenidas, carreteras o autopistas de México conlleva sanciones económicas y administrativas que varían según la entidad federativa y el tipo de vialidad.

Para 2026, estas multas registraron un incremento a partir del 1 de febrero , derivado de la actualización anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que realiza el INEGI, cuyo valor diario se prevé en 117.31 pesos. Este ajuste impactará directamente en el monto final de las infracciones de tránsito.

El exceso de velocidad es una de las faltas más comunes y, al mismo tiempo, una de las principales causas de accidentes viales, por lo que los reglamentos de tránsito estatales contemplan castigos que pueden ir desde sanciones económicas hasta penalizaciones adicionales, como la reducción de puntos en la licencia de conducir.

Multas por entidad federativa

Ciudad de México: el Reglamento de Tránsito establece sanciones de 10 a 20 UMA, lo que equivale a un pago aproximado de 1,173 a 2,346 pesos. Además de la multa económica, el conductor puede enfrentar la pérdida de puntos en la licencia u otras sanciones administrativas.

Estado de México: la infracción se castiga con una multa de 10 a 15 UMA, con montos que oscilan entre 1,173 y 1,759 pesos, dependiendo del exceso de velocidad y la vialidad.

Puebla: las sanciones pueden ser considerablemente más altas, ya que en casos específicos la multa por rebasar el límite de velocidad puede alcanzar hasta 17 mil pesos.

Coahuila: los conductores pueden recibir multas que van de 1,173 a 3,519 pesos, de acuerdo con la gravedad de la falta.

Las autoridades de tránsito reiteran que respetar los límites de velocidad no solo evita sanciones más costosas tras la actualización de la UMA en 2026, sino que contribuye a una conducción más segura, reduce accidentes y protege la integridad de peatones y automovilistas .

SV