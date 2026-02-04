¿De cuánto es la multa por ir en la caja de la pickup en carreteras de México?

Durante los traslados por carretera en México, la seguridad vial es una obligación tanto para conductores como para pasajeros. Aunque para muchos resulta una práctica habitual viajar en la parte trasera de una camioneta pickup o asomarse por el quemacocos para sentir el aire, estas acciones están reguladas y pueden generar consecuencias legales y económicas.

La normativa federal de tránsito establece límites claros sobre la forma en que deben transportarse las personas dentro de un vehículo. El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal señala, en su artículo 70, que los automóviles no deben llevar más ocupantes de los que permiten sus asientos y prohíbe de manera expresa el traslado de personas en áreas destinadas a la carga.

En este contexto, la batea de una pickup es considerada exclusivamente para transportar mercancía, por lo que llevar pasajeros en ese espacio constituye una infracción, independientemente de la distancia del recorrido o de la posición en la que viajen los ocupantes. Esta disposición aplica en todas las vías federales del país.

Esto pagarás de multa por llevar gente en la batea en carreteras

El incumplimiento de esta norma puede derivar en sanciones económicas que van de 20 a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto se traduce en multas que oscilan entre 2 mil 346 y 2 mil 932 pesos, de acuerdo con los valores vigentes establecidos por las autoridades federales.

Las autoridades subrayan el alto nivel de peligro que implica viajar en la parte trasera de una camioneta. Las personas que lo hacen carecen de elementos básicos de protección, como cinturones de seguridad o estructuras que amortigüen impactos, lo que incrementa considerablemente el riesgo de sufrir lesiones graves o incluso perder la vida ante un frenado brusco, una volcadura o una colisión.

