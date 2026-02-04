Pensión Madres Solteras 2026: ¿Cuáles son los requisitos?

Ejercer la maternidad en un país como México es una tarea difícil y, por ello, uno de los apoyos del Bienestar en beneficio de las infancias que ha generado el interés de la población es la Pensión para Madres Trabajadoras.De acuerdo con datos del Inegi, el 11% de los hogares en México están integrados por una sola figura de autoridad y, en la mayoría de las veces este lugar es ocupado por mujeres que son llevadas a situaciones de vulnerabilidad durante su etapa de crianza.El programa impulsado por el Gobierno de México se otorga para niñas y niños desde su nacimiento hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad (en caso de contar con alguna discapacidad, hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad) que están en situación de vulnerabilidad.Este 2026, el apoyo a las Madres Trabajadoras será de $1,650 pesos bimestrales, sumando al año $9,900 pesos. Para inscribirse en la siguiente convocatoria que será lanzada próximamente, las solicitantes deberán contar con los siguientes requisitos.SV