Pensión Madres Solteras 2026: ¿Cuáles son los requisitos?

Ejercer la maternidad en un país como México es una tarea difícil y, por ello, uno de los apoyos del Bienestar en beneficio de las infancias que ha generado el interés de la población es la Pensión para Madres Trabajadoras.

De acuerdo con datos del Inegi, el 11% de los hogares en México están integrados por una sola figura de autoridad y, en la mayoría de las veces este lugar es ocupado por mujeres que son llevadas a situaciones de vulnerabilidad durante su etapa de crianza.

El programa impulsado por el Gobierno de México se otorga para niñas y niños desde su nacimiento hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad (en caso de contar con alguna discapacidad, hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad) que están en situación de vulnerabilidad.

Este 2026, el apoyo a las Madres Trabajadoras será de $1,650 pesos bimestrales, sumando al año $9,900 pesos. Para inscribirse en la siguiente convocatoria que será lanzada próximamente, las solicitantes deberán contar con los siguientes requisitos.

Requisitos

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de un menor con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

CURP de la madre o tutor y de cada niña o niño.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses) en original y copia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

