Este miércoles, se dio a conocer una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en las Américas, la alerta, emitida por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante el incremento de casos en la región, con México a la cabeza e instó a los gobiernos a intensificar la vacunación al señalar que el 78% de los nuevos casos se dio en personas no vacunadas.

El pasado noviembre Canadá perdía el estatus de país libre de sarampión y tanto EU como México podrían seguir el mismo camino. Sus respectivos gobiernos pidieron una prórroga de dos meses para intentar controlar el brote aunque en enero la administración de Donald Trump hizo efectiva su retirada de la Organización Mundial de la Salud, bajo cuyo paraguas está la OPS. De momento, los datos no son alentadores y sigue la tendencia al alza a meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol en los tres países norteamericanos.

En las primeras tres semanas de este año, se confirmaron mil 31 casos adicionales de sarampión en siete países sin ninguna muerte notificada, una cifra que es 43 veces más de la registrada en el mismo periodo del año previo, destacó la OPS en un comunicado el miércoles. México tuvo 740 casos, Estados Unidos 171 y Canadá 67.

Casos en México

Jalisco registró la mayor tasa de incidencia este año tras el pico que hubo el año pasado en Chihuahua y en Texas. En Estados Unidos la atención está puesta ahora en Carolina del Sur.

El Gobierno mexicano lleva semanas alentando a la población a vacunarse contra esta enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible con las dos dosis de la vacuna, y anunció la puesta en marcha de puntos de vacunación en lugares como aeropuertos o estaciones de autobuses.

En la capital, la alcaldesa Clara Brugada dio esta semana el pistoletazo de salida a dos mil nuevos módulos de vacunación. "Todos los menores de 49 años, por favor, a vacunarse" , dijo el martes. "Es una vacuna que ustedes la van a encontrar a lo largo y ancho de la ciudad". Los módulos se empezaron a colocar en las afueras de los centros sanitarios y llegarían también a algunas de las principales estaciones del Metro.

En uno de ellos, consistente en una pequeña mesa, el enfermero Alexis Curiel y su asistente competían por llamar la atención de los transeúntes entre los puestos de comida al grito de "Vacunas gratis". En una hora, vacunaron a una veintena de niños y adultos.

El futuro esta en la cooperación

La OPS ha insistido en que también es necesaria una "acción inmediata y coordinada" por parte de todos los países para que la enfermedad pueda controlarse y respuestas rápidas ante brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones más vulnerables. Este año se prevé mayor movimiento de viajeros internacionales en la región con la celebración del Mundial de fútbol en México, Canadá y Estados Unidos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, dijo en enero que la OPS prepara una reunión en abril donde se decidirá si será necesario o no vacunarse para el evento deportivo, aunque desde ya es recomendable.

La alerta sanitaria regional se lanzó en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años y en medio de un resurgimiento global de la enfermedad y de "brechas persistentes de inmunización", agregó la OPS.

Aunque la mayor proporción de casos se ha registrado en adolescentes y adultos jóvenes, las tasas de incidencia más elevadas se observaron en menores de un año, seguidos por menores de diez, lo que demuestra la necesidad de reforzar sobre todo las segundas dosis de vacunas.

Solo el 33% de los países y territorios de la región alcanzó el 95% de población vacunada necesario para prevenir brotes con la primera dosis y apenas el 20% logró esa meta con la segunda dosis, según datos de la OPS.

TG