Contingencia ambiental: ¿Qué significa cada fase y qué medidas se toman?

Ante el aumento sostenido de la contaminación del aire en las principales metrópolis del país, las autoridades ambientales han reforzado los protocolos de prevención y reacción con el objetivo de salvaguardar la salud pública y disminuir el impacto de los contaminantes.

Este esquema, aplicado principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de México y en otras regiones con alta densidad poblacional, funciona a través de distintas etapas que se activan conforme a los registros oficiales de calidad del aire y que implican acciones específicas para reducir emisiones y disminuir la exposición de la ciudadanía.

La activación de una contingencia ambiental no responde a criterios discrecionales, se sustenta en parámetros definidos dentro de los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, coordinados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en conjunto con autoridades federales y locales. Estos lineamientos consideran, entre otros factores, las concentraciones de ozono (O₃) y de partículas suspendidas PM10 y PM2.5, de acuerdo con los datos recabados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico.

¿Qué implica cada fase y cuáles son sus medidas?

Precontingencia ambiental

La precontingencia constituye el primer nivel de advertencia. Se activa cuando los modelos de pronóstico y las mediciones anticipan concentraciones que podrían afectar, sobre todo, a sectores vulnerables como niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

En esta etapa, la CAMe y las instancias ambientales intensifican la difusión de información para que la población conozca las condiciones del aire y adopte medidas preventivas. Las restricciones formales aún son limitadas, pero se insiste en reducir actividades que incrementen emisiones.

Fase I de contingencia ambiental

La Fase I se declara cuando la calidad del aire alcanza niveles considerados “malos” o “muy malos”, de acuerdo con el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) o con las concentraciones de ozono y partículas registradas.

Con su activación se endurecen las disposiciones, como la ampliación del programa Hoy No Circula, la disminución de la circulación vehicular, la suspensión de actividades físicas al aire libre y la limitación de ciertos trabajos industriales o de mantenimiento que puedan incrementar las emisiones. Asimismo, se exhorta a la población a evitar exposiciones innecesarias, en particular durante las horas de mayor radiación solar.

Fase II de contingencia ambiental

La Fase II representa el máximo nivel de alerta. Se decreta cuando los contaminantes superan límites más altos, configurando un riesgo significativo para la salud de la población en general. En este escenario, las medidas pueden incluir la suspensión de clases en todos los niveles educativos, restricciones adicionales a la movilidad vehicular y a procesos productivos emisores, cancelación de eventos masivos y el paro temporal de industrias con alta generación de contaminantes. La normativa también contempla su activación cuando coinciden, de manera sostenida, concentraciones elevadas de distintos contaminantes.

Medidas generales y recomendaciones

Más allá de la fase específica, toda contingencia ambiental implica recomendaciones dirigidas a la ciudadanía, entre ellas:

Evitar actividades al aire libre, especialmente en los horarios de mayor concentración de contaminantes.

Reducir el uso del automóvil particular y privilegiar el transporte público o compartido.

Posponer obras y actividades industriales que puedan incrementar las emisiones.

Mantenerse informado a través de los reportes oficiales sobre la calidad del aire y las disposiciones vigentes.

Conocer el significado de cada etapa permite a la población anticiparse y colaborar con las autoridades en la mitigación de episodios críticos de contaminación, cuya atención oportuna resulta clave para proteger la salud y disminuir el impacto ambiental en las zonas urbanas.

