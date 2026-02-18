Carne de res alcanza precio histórico en México tras bloqueo de EU

Debido al cierre de fronteras y a la disminución del inventario de ganado bovino en Estados Unidos, los precios internacionales de la carne de res registraron un aumento cercano al 16%, un nivel considerado históricamente elevado.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) señaló que México mantiene su dependencia de las importaciones de carne de cerdo, ya que la producción nacional resulta insuficiente para cubrir la demanda. Precisó que existe una “dependencia estructural”, dado que las compras externas superan las 163 mil toneladas, situación derivada de la reducción en la producción interna.

Por lo cual "México se mantiene como el mayor importador mundial de carne de cerdo y principal cliente de Estados Unidos, lo que profundiza su dependencia externa".

Expuso que, en el caso de la res, el cierre de las fronteras estadounidenses a los becerros mexicanos por el avance del gusano barrenador genera también una presión financiera a los engordadores y criadores del Norte de México.

Además de que crea un impacto en el mercado estadounidense porque genera menor disponibilidad de ganado en momentos en que bajan los inventarios de bovinos en el vecino país del Norte, todo lo cual eleva la cotización internacional de la carne.

En medio de esa situación se observa un incremento de las exportaciones de carne de res, las cuales aumentaron 27.1% en valor, en enero del 2026, con respecto al mismo mes del año pasado, dijo GCMA.

Las exportaciones de carne de res en el primer mes de este año alcanzaron un valor de 225 millones 247 mil dólares, contra 177 millones 210 mil de enero del año pasado . También aumentaron las exportaciones de carne de puerco en 17.5% y en 90% la de aves.

A pesar de ese incremento de las ventas al exterior de proteína de bovino, porcina y avícola, las cuales sumaron 292 millones 76 mil, las importaciones de esos tres tipos de cárnicos sumaron los 641 millones 70 mil, es decir, "el saldo comercial sigue siendo negativo".

Para GCMA "el sector pecuario mexicano arranca 2026 con precios récord en carne de res y mayores exportaciones en valor ; sin embargo, el cierre de la frontera al ganado en pie y la dependencia estructural en cerdo y pollo mantienen un déficit comercial de 349 millones de dólares, evidenciando la vulnerabilidad externa del país en proteína animal".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR