El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) abre una oportunidad irrepetible este 2026 para que los adultos mayores de 60 años regresen al mercado laboral formal y cobren aguinaldo, utilidades y sueldos de hasta 9 mil 500 pesos mensuales.

A través del Programa de Vinculación Productiva, miles de beneficiarios en México logran conectarse con empresas privadas que ofrecen vacantes con prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) . Esta estrategia transforma la tradicional credencial de descuentos en una llave directa hacia la independencia financiera de los adultos mayores, ¿pero cómo puedes ubicar el módulo del INAPAM más cercano a tu domicilio para inscribirte al programa?

¿Qué documentos necesitas para inscribirte al Programa de Vinculación Productiva del INAPAM?

Para acceder a estas prestaciones IMSS INAPAM, los interesados necesitan cumplir con criterios muy específicos que garantizan su integración exitosa en el sector privado.

Los módulos de atención exigen presentar la credencial INAPAM original vigente, una identificación oficial con fotografía como el INE o pasaporte, y el carnet de salud del IMSS o ISSSTE . Las compañías contratantes evalúan esta documentación meticulosamente para formalizar el ingreso y asegurar que el candidato cumpla con el perfil legal que exigen las autoridades laborales mexicanas.

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¿Cómo ubicar tu módulo INAPAM sin salir de casa?

Encontrar el módulo para inscribirte al Programa de Vinculación Productiva requiere un proceso sencillo pero fundamental para arrancar tu registro.

Los aspirantes deben acudir presencialmente a las oficinas estatales del INAPAM, las cuales operan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas . Para localizar la sede más cercana en tu ciudad, los usuarios pueden llamar al teléfono 55 2386 8080, escribir al correo electrónico vinculacion.productiva@inapam.gob.mx o consultar el directorio oficial en el portal del gobierno federal con este PASO A PASO:

Ingresa al siguiente link.

Selecciona la entidad y municipio en el que vives.

Selecciona la casilla "No soy un robot" y da clic en buscar.

Checa cuál es el Módulo del Bienestar más cercano para tramitar tu tarjeta INAPAM.

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¿Por qué el INAPAM impulsa la Vinculación Productiva ahora?

El impulso de este programa durante 2026 responde a una necesidad demográfica y económica urgente en México, donde viven más de 17 millones de personas mayores de 60 años. La inflación y el aumento constante en el costo de vida obligan a muchos pensionados a buscar ingresos adicionales para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y salud.

Históricamente, los adultos mayores enfrentaban una severa discriminación laboral y solo accedían a empleos informales sin seguridad social; sin embargo, esta iniciativa gubernamental revierte esa tendencia al exigir a las empresas aliadas que ofrezcan contratos formales con todas las garantías de la ley.

¿Cuánto pagan en el programa INAPAM?

Las empresas ofrecen sueldos que alcanzan hasta los 9 mil 500 pesos mensuales, dependiendo del puesto, la experiencia del candidato y las horas trabajadas.

¿Pierdo mi pensión IMSS si entro a Vinculación Productiva?

No, los ingresos generados a través de este programa formal resultan completamente compatibles y no afectan el cobro mensual de tu pensión actual.

¿Cuándo depositan las utilidades INAPAM 2026?

Las empresas morales pagan esta prestación entre el 1 de abril y el 30 de mayo, siempre y cuando el adulto mayor haya trabajado al menos 60 días en el año fiscal anterior.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

