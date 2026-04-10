Rescatan a 40 animales abandonados en un predio de Yucatán

Autoridades municipales rescataron a 40 animales que se encontraban en condiciones críticas dentro de un predio ubicado en Ciudad Caucel, luego de recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la falta de alimento, agua y cuidados básicos. El operativo fue encabezado por la Unidad de Protección Animal de Mérida, instancia que intervino para salvaguardar la vida de los ejemplares y brindarles atención médica inmediata.

Durante la inspección del inmueble, personal especializado detectó un escenario de abandono severo, por lo que se procedió al rescate de 13 perros, seis gatos, una zarigüeya, 19 aves y un ratón . De acuerdo con el titular de la dependencia, Raúl Escalante Aguilar, los animales fueron trasladados a espacios seguros donde reciben alimento, valoración veterinaria y seguimiento para su recuperación.

El funcionario destacó que la intervención fue posible gracias a la denuncia de vecinos, lo que permitió actuar con rapidez para evitar que las condiciones de los animales se agravarán. Asimismo, señaló que continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades por el presunto abandono.

Denuncias ciudadanas, clave para detectar maltrato animal

Autoridades locales subrayan que los reportes de la población son fundamentales para detectar casos de maltrato, negligencia o acumulación de animales en condiciones inadecuadas. En diversos municipios del país, la participación ciudadana ha permitido rescatar mascotas y fauna silvestre que se encontraban en riesgo por falta de atención, espacios reducidos o carencia de alimento.

Casos similares se han registrado en otras entidades, donde organizaciones civiles y autoridades han intervenido para retirar animales de inmuebles en condiciones insalubres o con signos de desnutrición. Este tipo de acciones forman parte de una estrategia más amplia para promover la tenencia responsable y prevenir situaciones que pongan en peligro la integridad de los animales.

En el caso de Yucatán, el crecimiento urbano ha incrementado los reportes relacionados con abandono de mascotas, por lo que las autoridades han reforzado campañas de concientización sobre la importancia de brindar cuidados adecuados , así como esterilizar a perros y gatos para evitar la sobrepoblación.

Atención médica y seguimiento a los ejemplares rescatados

Tras el rescate, los animales fueron canalizados a espacios de resguardo temporal donde reciben atención veterinaria, hidratación y alimentación adecuada. En algunos casos, los ejemplares podrían ser integrados a programas de adopción responsable una vez que se confirme que su estado de salud es estable.

La Unidad de Protección Animal reiteró el llamado a la ciudadanía para no ignorar posibles casos de maltrato o abandono, y exhortó a reportar situaciones de riesgo a través de los canales oficiales. De acuerdo con especialistas, la detección oportuna puede marcar la diferencia entre la recuperación de los animales o consecuencias irreversibles para su salud.

El caso pone de relieve la importancia de la colaboración entre autoridades y sociedad para proteger el bienestar animal, así como la necesidad de fortalecer la cultura de respeto hacia todas las especies.

TG