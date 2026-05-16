Nadie deshonesto se esconderá en la Cuarta Transformación. Con esta advertencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó distancia frente al círculo de Rubén Rocha Moya tras las entregas a la justicia de EU. Es una postura crucial que define la ética de su gobierno ante la creciente presión de Washington sobre Sinaloa.

"Ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México", expresó Sheinbaum en el marco de los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

También ante la entrega a Estados Unidos de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave de Rocha Moya.

Soberanía frente a Washington: "Ningún gobierno extranjero arrebatará la transformación"

Durante la inauguración de la Unidad Académica de Kanansín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Mandataria federal sentenció que ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación a México.

"Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo, y por eso, jamás voy a traicionar al pueblo de México, jamás, y jamás voy a traicionar al pueblo de Yucatán.

"Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México; le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México", declaró.

"Bajo el halo de la transformación": El deslinde tras la caída de funcionarios en Sinaloa

Aseguró que la autonombrada Cuarta Transformación “es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo”: "Como decimos, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México".

Proponen a Sheinbaum el "Plan de Renacimiento para Mérida"

En el evento, el gobernador Joaquín Mena agradeció a la Presidenta la universidad con una inversión de 90 millones de pesos, más el equipamiento, para llegar a 103 millones y beneficiar a mil 300 estudiantes.

El gobernador propuso a Sheinbaum el "Plan de Renacimiento para Mérida", que incluye temas como agua potable, nuevas zonas de captación, reparación de la red de distribución, construcción de nuevas plantas de tratamiento, mejoras viales y "más equipamiento en el tema de seguridad ante el crecimiento acelerado de la zona metropolitana".

Destacó acciones en el estado como polos industriales, el Tren Maya de carga y plantas de ciclo combinado para beneficiar a las personas yucatecas.

Alma Herrera, rectora de la Universidad Rosario Castellanos, destacó que se ha llegado con educación a lugares donde era "inimaginable" para favorecer a las y los estudiantes, con "una visión humanista".

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