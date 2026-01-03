Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 3 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 8 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

