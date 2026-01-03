Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 3 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Jueves 8 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en El Salto