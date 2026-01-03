Sábado, 03 de Enero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 3 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 8 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

