Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 3 de enero informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 8 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

