Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 3 de enero informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 8 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

