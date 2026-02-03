CURP biométrica CDMX: ¿En qué horario operan los módulos de atención?

La CURP biométrica es una nueva herramienta digital impulsada por el Gobierno de México c omo parte de una estrategia que busca fortalecer la seguridad de los datos personales de los ciudadanos , así como facilitar el acceso a programas y trámites gubernamentales.

Para lograr esto, además de mantener los 18 caracteres alfanuméricos de la CURP tradicional, se incorporará información biométrica como huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía digital y una firma electrónica que debe coincidir con la que aparece en tu identificación personal.

Bajo este nuevo mecanismo, el Gobierno Federal pretende reducir fraudes, suplantaciones de identidad y errores en trámites de instituciones públicas y privadas.

¿Cómo hacer el trámite en la CDMX?

Para obtener tu CURP biométrica es necesario acudir de manera presencial a uno de los módulos de atención distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. Además, se requiere hacer una cita previa en el sistema oficial de citas del Registro Nacional de Población (RENAPO), disponible en el siguiente enlace: https://citas.renapo.gob.mx/.

¿Dónde están ubicados los módulos para tramitar la CURP biométrica?

Las oficinas habilitadas para el trámite en la Ciudad de México son:

Calle Londres 102, colonia Juárez, Cuauhtémoc.

Arcos de Belén 19, colonia Doctores, Cuauhtémoc.

Calle Canario S/N, colonia Tolteca, Álvaro Obregón.

Avenida México S/N, Cuautepec, Colonia Cuajimalpa.

Ayuntamiento 63, colonia San Lucas, Iztapalapa.

Avenida Constitución esquina Andador Sonora, Milpa Alta.

Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel, Tláhuac.

Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena, Venustiano Carranza.

¿Cuál es el horario de atención de los módulos?

Los módulos señalados operan únicamente de lunes a viernes en horarios matutino y vespertino, normalmente de 08:30 a 14:30 horas, aunque en algunos casos suelen extender su jornada hasta las 16:00 horas.

Se recomienda hacer cita para garantizar tu lugar y llegar con tiempo de anticipación para evitar retrasos en tu trámite.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la CURP biométrica?

Para completar tu registro en la CURP biométrica deberás llevar contigo los siguientes documentos:

Acta de nacimiento vigente.

CURP actual.

Identificación oficial (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio reciente.

Correo electrónico activo para recibir tu comprobante.

El trámite es gratuito, y tras registrarte, recibirás un comprobante de inscripción en tu correo electrónico que confirma que tus datos biométricos quedaron correctamente registrados.

La implementación de la CURP biométrica marca un avance importante en la protección de la identidad de los mexicanos. Al integrar rasgos únicos e intransferibles, este documento no solo moderniza los procesos administrativos, sino que brinda mayor certeza jurídica y seguridad en cada trámite realizado ante el Estado.

