Beca Rita Cetina: si te dieron de baja, qué hacer para cobrar en febrero 2026

El programa de Becas Rita Cetina se erige actualmente como un pilar de asistencia económica para los hogares mexicanos con hijos en el sistema de educación pública. No obstante, la interrupción del depósito puede ocurrir por diversas causas, generando inquietud entre los beneficiarios. Para asegurar la continuidad de este recurso y fomentar la permanencia en las aulas, es vital estar al tanto de los procedimientos administrativos y los tiempos de pago.

¿Cuál es la cantidad que reciben los beneficiarios?

El esquema de apoyos financieros para este ciclo se distribuye de la siguiente manera:

Nivel Secundaria: Se otorga un monto de mil 900 pesos mexicanos cada dos meses por estudiante.

cada dos meses por estudiante. Apoyo por hermanos: Si la familia tiene más de un hijo inscrito en secundaria, se añaden 700 pesos mexicanos adicionales al bimestre por cada alumno extra.

Nivel Primaria: Para alumnos de nuevo ingreso, existe una ayuda anual única de 2 mil 500 pesos mexicanos destinada a la compra de uniformes y útiles escolares, la cual suele entregarse durante la primera mitad del año.

Es relevante destacar que en febrero de 2026, aquellos beneficiarios que hayan obtenido su tarjeta recientemente podrían recibir un pago acumulado de 5 mil 700 pesos mexicanos correspondiente a periodos previos.

Motivos comunes de la pérdida del beneficio

Existen criterios específicos que pueden derivar en la suspensión definitiva del apoyo. Entre los más comunes se encuentran:

Cambios académicos: Concluir el nivel secundaria, dejar de asistir a la escuela (abandono escolar) o realizar un traslado a una institución de carácter privado.

Incumplimiento de requisitos: Presentar documentación apócrifa o información inexacta durante el registro.

Incompatibilidad: Contar con otro apoyo económico de carácter federal que sea incompatible con este programa.

Omisiones administrativas: No realizar la actualización de datos ante inconsistencias en la CURP o no entregar la documentación requerida por las autoridades.

Falta de cobro: Si el apoyo no se retira durante un año consecutivo (12 meses).

Otros: El fallecimiento del alumno, cumplir la mayoría de edad o la renuncia voluntaria al programa.

Calendario de depósitos para 2026

Para una mejor organización financiera, estas son las fechas proyectadas para los pagos:

Enero-Febrero: El pago está previsto para iniciar el 3 de febrero, realizándose de forma escalonada según la letra inicial del apellido del tutor.

Marzo-Abril: Recepción del recurso en el mes de abril.

Mayo-Junio: Depósito programado para junio.

Julio-Agosto: Periodo sin pago debido a las vacaciones escolares.

Septiembre-Octubre: El apoyo se entrega en octubre.

Noviembre-Diciembre: El último pago del año se efectúa en diciembre.

Procedimiento ante una baja: ¿Cómo recuperar la beca?

Si el estatus de su beca aparece como suspendido, se recomienda seguir estos pasos para intentar regularizar su situación:

En primer lugar, es indispensable identificar la razón de la baja consultando la plataforma oficial o la aplicación de las Becas Benito Juárez. Si persisten las dudas, puede comunicarse a la Línea de Atención (55 1162 0300) (teniendo siempre la CURP a la mano) o acudir directamente al plantel educativo del menor para solicitar orientación.

Una vez detectado el error o el documento faltante, deberá reunir la papelería vigente (identificación del tutor, comprobante de domicilio, CURP de ambos y constancia de estudios) y actualizar su información en los módulos autorizados. Finalmente, sea paciente: la validación y reactivación del pago suele demorar varias semanas. Se aconseja guardar cualquier comprobante de trámite realizado.

