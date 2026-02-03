Beca Rita Cetina: si te dieron de baja, qué hacer para cobrar en febrero 2026

El programa de Becas Rita Cetina se erige actualmente como un pilar de asistencia económica para los hogares mexicanos con hijos en el sistema de educación pública. No obstante, la interrupción del depósito puede ocurrir por diversas causas, generando inquietud entre los beneficiarios. Para asegurar la continuidad de este recurso y fomentar la permanencia en las aulas, es vital estar al tanto de los procedimientos administrativos y los tiempos de pago.El esquema de apoyos financieros para este ciclo se distribuye de la siguiente manera:Es relevante destacar que en febrero de 2026, aquellos beneficiarios que hayan obtenido su tarjeta recientemente podrían recibir un pago acumulado de 5 mil 700 pesos mexicanos correspondiente a periodos previos.Existen criterios específicos que pueden derivar en la suspensión definitiva del apoyo. Entre los más comunes se encuentran:Para una mejor organización financiera, estas son las fechas proyectadas para los pagos:Si el estatus de su beca aparece como suspendido, se recomienda seguir estos pasos para intentar regularizar su situación:En primer lugar, es indispensable identificar la razón de la baja consultando la plataforma oficial o la aplicación de las Becas Benito Juárez. Si persisten las dudas, puede comunicarse a la Línea de Atención (55 1162 0300) (teniendo siempre la CURP a la mano) o acudir directamente al plantel educativo del menor para solicitar orientación.Una vez detectado el error o el documento faltante, deberá reunir la papelería vigente (identificación del tutor, comprobante de domicilio, CURP de ambos y constancia de estudios) y actualizar su información en los módulos autorizados. Finalmente, sea paciente: la validación y reactivación del pago suele demorar varias semanas. Se aconseja guardar cualquier comprobante de trámite realizado.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB