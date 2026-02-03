Familiares de personas desaparecidas en Baja California Sur informaron sobre el descubrimiento de una fosa clandestina que contenía dos restos óseos humanos, durante una jornada de búsqueda realizada en el municipio de La Paz.

El Colectivo Búsquedas por La Paz dio a conocer que los trabajos se llevaron a cabo el fin de semana en la comunidad de San Juan de la Costa , donde fue localizado un predio con indicios que apuntan a la presencia de restos humanos.

Durante los trabajos del domingo un grupo de rastreo, integrado por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y familiares de personas desaparecidas, ubicaron una fosa clandestina y avisaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Al llegar al lugar se acordonó el área para iniciar con el procesamiento el cual se extendió hasta el lunes, con la intervención de criminalistas de campo y de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas.

De acuerdo con el reporte del colectivo, la fosa localizada tiene una profundidad aproximada de 1.30 metros y en su interior hallaron dos osamentas humanas, que de manera preliminar corresponderían a personas del sexo masculino.

En el resguardo perimetral participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina, mientras se realizaban los trabajos técnicos en el sitio.

Integrantes de Búsqueda x La Paz señalaron que, una vez concluido el análisis forense, se podrá determinar si se trata de uno o más individuos y establecer características que permitan avanzar en los procesos de identificación.

Añadieron que familiares de personas desaparecidas pueden solicitar información sobre las vestimentas y otros indicios localizados, a través de los canales que el propio colectivo ha habilitado.

El hallazgo se suma a otros reportes registrados en esta misma zona del municipio de La Paz, donde colectivos y autoridades mantienen jornadas de búsqueda ante la persistencia de casos de desaparición en la entidad.

Tan solo en esta zona de búsquedas, el Colectivo ha localizado en los últimos 5 años 85 fosas clandestinas con 115 osamentas.

