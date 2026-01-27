Secretario de Seguridad de Culiacán sale ileso tras ataque armado (VIDEO)

Una agresión armada contra policías municipales en el sector poniente de Culiacán provocó la suspensión de actividades escolares, una intensa movilización de seguridad y la captura de cuatro personas. El secretario de Seguridad Pública Municipal, coronel Alejandro Bravo, salió ileso del ataque registrado la mañana del 26 de enero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas, cuando el funcionario encabezaba un operativo para atender un reporte ciudadano sobre la presencia de hombres armados en el fraccionamiento Terranova, una zona cercana al Aeropuerto Internacional de Culiacán . Al arribar al sitio, los agentes fueron recibidos a tiros.

Los agresores escaparon arrojando artefactos conocidos como “ponchallantas”, lo que detonó una persecución y un intercambio de disparos por varias calles del área. La balacera se extendió hasta las inmediaciones de un jardín de niños, lo que obligó a las autoridades a suspender clases en planteles cercanos como medida preventiva.

Tras el enfrentamiento, las fuerzas de seguridad lograron detener a cuatro civiles : Samuel “N”, de 25 años; Roland “N”, de 22; Josué “N”, de 19; y un menor de 17 años identificado como José “N”. A los detenidos se les aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y una camioneta Hyundai Tucson.

| En persecución a delincuentes, camioneta del secretario de Seguridad Publica y Tránsito Municipal de #Culiacán impactó otra unidad, además de una vagoneta estacionada frente a una escuela. Hay una niña y su padre lesionados. pic.twitter.com/cQhP26cCz1— Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 27, 2026

Aunque el coronel Bravo no sufrió lesiones, un elemento de la Policía Municipal resultó herido por esquirlas de bala y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja; su estado de salud se reportó fuera de peligro.

En medio del caos, un padre y su hijo que circulaban en un automóvil chocaron contra una camioneta estacionada frente a una escuela, ya que el enfrentamiento coincidió con el horario de entrada a clases.

Ante el riesgo, las autoridades educativas autorizaron que los padres recogieran a sus hijos, mientras que los menores que no pudieron ser retirados fueron resguardados en dos planteles de la colonia Bachigualato, en la zona cercana al aeropuerto.

