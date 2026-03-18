SEP confirma el megapuente de vacaciones antes de Semana Santa, ¿cuándo vuelven las clases?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado el próximo megapuente para todos los estudiantes de educación básica poco antes de que inicien las vacaciones antes de Semana Santa.

De acuerdo con la información de la SEP, el puente será el próximo viernes 27 de marzo de la siguiente semana, ya que se suspenderán las clases para los estudiantes de educación primaria y secundaria. Esto se debe a que ese día será la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

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El Consejo Técnico Escolar (CTE) es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica en las escuelas de educación básica en México, integrado por el director y docentes. Se reúne antes del inicio del ciclo escolar y el último viernes de cada mes para tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos.

En la reunión examinan y reflexionan el avance académico de los estudiantes, planean estrategias educativas y revisan aspectos administrativos de los planteles. En términos generales, es un espacio clave donde el colectivo docente analiza, comparte puntos de vista, estrategias y materiales para establecer una sola política de escuela en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

¿Cuándo vuelven a las clases?

Dado que el último día de clases para los estudiantes será el jueves 26 de marzo, y que el periodo vacacional de dos semanas (Semana Santa y Semana de Pascua) abarcan del lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril, el regreso a clases será el lunes 13 de abril.

Este calendario aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en planteles privados incorporados a la SEP. En escuelas privadas esto puede variar, así que deberá verificarse personalmente con los encargados de tales institutos.

Entonces los niños y adolescentes estudiantes gozarán de 17 días de vacaciones; contando los fines de semana y la suspensión de clases el 27 de marzo.

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KR