¿Por qué comer en la calle es tan común en México?

¿Te has preguntado por qué tu quincena desaparece tan rápido? La respuesta está en esos antojitos diarios. Hoy, comer en la calle no es un lujo, sino el principal gasto que drena silenciosamente el presupuesto de las familias mexicanas.

Según datos recientes del Inegi, el consumo de alimentos fuera del hogar es el rey de los egresos . Los ciudadanos destinan gran parte de sus ingresos a satisfacer el hambre en puestos y restaurantes.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) revela que el gasto trimestral en este rubro alcanzó los 3,896 pesos por familia. Esta cifra supera a otras necesidades básicas históricas.

Este desembolso representa un incremento cercano al 20 por ciento frente a mediciones anteriores. La tendencia demuestra que la costumbre de adquirir comida preparada sigue fortaleciéndose en todo el territorio nacional.

El costo de la vida acelerada

Especialistas de la UNAM señalan que este fenómeno responde a una transformación del estilo de vida. Las largas jornadas laborales y los extensos traslados en las urbes dejan poco margen para cocinar .

El estrés y la necesidad de soluciones rápidas empujan a buscar opciones en la vía pública. El tamal mañanero o la comida corrida son aliados indispensables, aunque impacten las finanzas.

Curiosamente, este gasto supera la compra de carne para preparar en casa, que ocupa el segundo lugar con 3,247 pesos trimestrales. También deja atrás al gasto en combustibles para vehículos.

Al contrastar cifras, resulta revelador que los mexicanos inviertan más en comer fuera que en educación o salud. Esta reconfiguración refleja las urgencias de una población que vive al día.

Contrastes en el mapa nacional

El impacto de este gasto no es uniforme, pues está ligado al nivel de ingresos y urbanización. Las dinámicas de consumo varían drásticamente dependiendo del poder adquisitivo local.

Entidades como Nuevo León y la Ciudad de México reportan los mayores niveles de gasto . El ritmo corporativo y la vasta oferta gastronómica impulsan a consumir fuera casi a diario.

En contraste, estados como Chiapas y Guerrero muestran cifras significativamente menores. Allí, las condiciones económicas y las tradiciones familiares aún favorecen la preparación de alimentos dentro del hogar.

La brecha entre zonas urbanas y rurales juega un papel crucial. Mientras en las ciudades comer en la calle es necesidad logística, en comunidades rurales predomina la cocina tradicional casera.

Un hábito con implicaciones profundas

Más allá de la economía, esta dependencia plantea interrogantes sobre salud pública. Aunque hay opciones tradicionales, la falta de control sobre ingredientes puede derivar en problemas nutricionales a largo plazo.

Para la industria restaurantera y el comercio informal, estos números representan un motor vital. Miles de familias dependen de la venta de alimentos, creando un ecosistema que sostiene la economía.

Los datos confirman que la mesa de los mexicanos se trasladó a las calles. Comprender este cambio es fundamental para replantear nuestras finanzas y reconocer cómo evoluciona nuestra tradición culinaria.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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