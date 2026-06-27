La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por la intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 27 de junio en siete alcaldías de la Ciudad de México.

¿En qué alcaldías de CDMX se prevén fuertes lluvias y caída de granizo?

Las demarcaciones con pronóstico de afectaciones son Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En estas alcaldías capitalinas se prevé una precipitación acumulada de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 15:15 y las 20:00 horas.

¿Qué recomendaciones emitieron ante las lluvias en CDMX?

Ante estas condiciones meteorológicas, Protección Civil exhortó a la población a portar paraguas o impermeable y aprovechar el agua de lluvia. Asimismo, pidió evitar tirar basura o grasas en el drenaje para prevenir taponamientos e inundaciones.

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También recomendó mantener limpias las coladeras, evitar transitar por calles con encharcamientos o inundaciones y conducir con precaución, debido a la posible presencia de ramas, árboles u objetos arrastrados por la lluvia.

De igual forma, la SGIRPC llamó a mantenerse alejados de muros, árboles, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que presenten riesgo de caer por las fuertes rachas de viento o las precipitaciones.

La SGIRPC pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus redes sociales y en el sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

JM