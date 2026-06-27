Piden crear protocolos federales para la búsqueda de personas LGBT+ desaparecidas en México

El Contingente contra las Desapariciones LGBTIQ+ en México pidió este sábado, en el marco del Día del Orgullo LGBT+, la creación y aplicación de protocolos especializados para la búsqueda e investigación de personas de la diversidad sexual a nivel federal. La exigencia se da en un contexto en el que el país suma más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas.

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La postura fue difundida a través de diversos organismos, entre ellos el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que subrayó la importancia de incorporar un “enfoque diferencial” en los procesos de búsqueda, además de considerar las distintas interseccionalidades que enfrentan las víctimas y sus familias.

Violencia y cifras que alertan sobre la crisis LGBTIQ+

La realidad es que, en 2025, 59 personas de la comunidad fueron asesinadas, 34 se encuentran desaparecidas y dieciséis fueron víctimas de un atentado , según cifras del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT.

En ese sentido, el Contingente -integrado por familias, organizaciones y personas defensoras- apuntó que actualmente la búsqueda de la población sexo diversa es un “riesgo adicional” derivado de la discriminación, los prejuicios y la violencia.

Exigencias al Gobierno y reformas para la búsqueda

Por lo anterior, el colectivo solicitó al Gobierno, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protocolos que garanticen la seguridad y la protección integral para quienes buscan en las 32 entidades federativas, así como la capacitación de servidores públicos en materia de diversidad sexual y de género, derechos humanos y enfoques interseccionales.

Igualmente, integrantes del contingente exigieron la asignación presupuestaria suficiente para garantizar la contratación, capacitación y operación de fiscalías, comisiones de búsqueda y demás autoridades responsables de aplicar los protocolos.

Con el objetivo de medir dicho cumplimiento, plantearon también la creación de indicadores y mecanismos de rendición de cuentas para evaluar las acciones encaminadas a la aplicación de protocolos en las fiscalías y comisiones de búsquedas dirigidos a la población LGBT.

Así mismo, solicitaron la generación de información estadística desagregada por orientación sexual e identidad de género, para identificar y atender adecuadamente los casos de desaparición de personas LGBT.

El pliego petitorio también incluyó la armonización de la Ley General de Víctimas nacional, así como sus leyes estatales para “reconocer plenamente a la familia social” (grupo de personas relacionado por afinidad más allá del vínculo sanguíneo) para garantizar su acceso a derechos y medidas de asistencia protección y reparación.

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Con el objetivo de concretar estas peticiones, e l Contingente reiteró su invitación a Sheinbaum para reunirse con sus integrantes, un encuentro que solicita desde 2024, año en que la mandataria asumió la Presidencia.

En México, la identificación y registro de personas desaparecidas LGBT se mantiene como una deuda pendiente del Estado, ya que de las más de 135 mil, al menos 371 pertenecen al grupo de “sexo indeterminado”, además de presentar subregistros en las fiscalías locales.

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