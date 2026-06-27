Si tienes planes al aire libre este fin de semana, no guardes el paraguas. Las lluvias regresan para refrescar el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este sábado 27 y domingo 28 de junio , trayendo alivio al calor, pero exigiendo precaución en tus traslados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las condiciones atmosféricas actuales favorecen precipitaciones en gran parte de Jalisco. Este fenómeno responde a canales de baja presión interactuando con la humedad del Pacífico.

Para este sábado 27 de junio de 2026, se espera que la temperatura máxima alcance los 31 grados centígrados. El ambiente será cálido, pero la nubosidad constante mitigará el impacto directo de los rayos solares.

La temperatura mínima registrada durante la mañana se situó en 16 grados, brindando un ambiente fresco. Esta variación térmica es característica de la transición hacia la temporada húmeda en la región.

La probabilidad de lluvia hoy es alta, con pronósticos de precipitaciones ligeras a moderadas . Los modelos meteorológicos indican que los chubascos podrían intensificarse a partir del mediodía y prolongarse durante la tarde.

Además de las precipitaciones, no se descarta la presencia de actividad eléctrica aislada en algunas zonas de la ciudad. Por ello, es importante mantenerse alerta a los avisos oficiales durante el transcurso del día.

Estas condiciones son monitoreadas por el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), que sugiere a la población mantenerse informada. Los expertos advierten que el clima podría cambiar rápidamente, haciendo vital la prevención.

Pronóstico para el domingo 28 de junio

El domingo 28 de junio mantendrá una tendencia similar, con cielos nublados y alta probabilidad de tormentas dispersas . Quienes planeen actividades dominicales deberán considerar espacios techados para evitar contratiempos.

Los termómetros marcarán un ligero descenso, con máximas que rondarán los 28 grados centígrados y mínimas de 15 grados. Esta disminución térmica ofrecerá un respiro a quienes padecen las altas temperaturas.

Las ráfagas de viento serán ligeras, alcanzando velocidades de entre 4 y 15 kilómetros por hora. Esta brisa constante ayudará a disipar la sensación de bochorno que acompaña a las lluvias.

La humedad relativa oscilará entre el 60 y el 65 por ciento, factor típico de la temporada. Es recomendable mantenerse hidratado aunque el calor no sea extremo, pues el cuerpo sigue perdiendo líquidos.

Beneficios y recomendaciones para la población

Estas precipitaciones representan un beneficio directo para los cuerpos de agua locales, especialmente para la recuperación del Lago de Chapala. El aumento en la captación es vital para el suministro hídrico.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a los conductores extremar precauciones, ya que el pavimento mojado incrementa el riesgo de accidentes. Reducir la velocidad y mantener distancia son medidas obligatorias.

Se sugiere a los peatones utilizar calzado antiderrapante y llevar impermeable si salen durante la precipitación. Evitar resguardarse bajo árboles grandes es crucial si se presentan tormentas eléctricas.

Mantener las alcantarillas libres de basura será fundamental para evitar encharcamientos en zonas vulnerables. La colaboración ciudadana es indispensable para que estas lluvias dejen más beneficios que afectaciones.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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