El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara para vivir un fin de semana lleno de marcados contrastes térmicos que pondrán a prueba a sus habitantes. Según los últimos reportes meteorológicos, el calor intenso dominará gran parte de las jornadas del sábado y domingo , exigiendo precauciones especiales para quienes realicen actividades al aire libre.

Las autoridades locales de Protección Civil recomiendan a toda la población mantenerse en constante hidratación y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico, especialmente entre el mediodía y las cuatro de la tarde. El termómetro no dará tregua a los tapatíos durante el día, por lo que la prevención es fundamental.

Sábado de sol radiante, calor seco y cielos despejados

Para este sábado 4 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un ambiente bastante caluroso y seco en toda la región centro de Jalisco . La temperatura máxima alcanzará los 33 grados Celsius durante la tarde, generando una sensación térmica que podría sentirse aún mayor debido a la baja humedad en el ambiente.

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Por la mañana, el clima será notablemente más fresco, registrando una temperatura mínima de 14 grados Celsius al amanecer. Esta drástica variación térmica exige mucha precaución, ya que el fuerte contraste entre la mañana fresca y la tarde abrasadora puede afectar las defensas del cuerpo y provocar enfermedades respiratorias inesperadas.

La probabilidad de lluvia para este sábado es prácticamente nula, manteniéndose en un 0% durante todo el día y la noche . Gracias a estas condiciones estables, es un día verdaderamente ideal para visitar lugares emblemáticos como el Bosque Los Colomos o disfrutar de un largo paseo matutino por la ciudad sin preocupaciones.

Domingo: ¿Lluvia inesperada en la ciudad para cerrar el fin de semana?

El domingo 5 de abril mantendrá la misma tendencia calurosa que el día anterior, con temperaturas máximas que podrían rozar los 34 grados Celsius en las zonas más urbanizadas . Sin embargo, el panorama meteorológico cambiará drásticamente al caer la noche, trayendo consigo una modificación importante en las condiciones atmosféricas de la ciudad.

Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advierten sobre un 60% de probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la noche del domingo . Además, la humedad relativa aumentará ligeramente a lo largo de la tarde, generando una incómoda sensación de bochorno antes de que comiencen las precipitaciones.

Si tienes planeada una escapada familiar al Lago de Chapala para cerrar tu fin de semana, te sugerimos hacerlo temprano y regresar antes del anochecer. Las condiciones vespertinas podrían traer nubosidad densa y vientos ligeros en la región lacustre, lo que anticipará la llegada de las lluvias nocturnas a la zona metropolitana.

Tips rápidos y efectivos para sobrevivir al clima este fin de semana

Ante estas cambiantes condiciones atmosféricas, es de vital importancia tomar medidas preventivas para cuidar tu salud y la de tu familia. Aquí te dejamos algunas recomendaciones clave, avaladas por expertos de Conagua, para que puedas disfrutar tus días de descanso sin sufrir ningún tipo de contratiempo relacionado con el clima:

- Usa protector solar de amplio espectro: Aplica bloqueador dermatológico cada cuatro horas en rostro y brazos, incluso si notas que el cielo comienza a nublarse por la tarde, ya que los rayos UV siguen siendo peligrosos.

- Elige tu ropa de manera inteligente: Viste prendas ligeras, de algodón y de colores claros durante las horas de mayor insolación, pero no olvides llevar contigo una chaqueta ligera para protegerte del descenso térmico nocturno.

- Mantén una hidratación constante y adecuada: Lleva siempre contigo una botella de agua natural, especialmente si realizas actividades físicas al aire libre, y evita el consumo excesivo de bebidas azucaradas o alcohólicas que favorecen la deshidratación.

- Mantente atento al cielo y a los pronósticos: No olvides empacar un paraguas compacto o un impermeable ligero si decides salir el domingo por la noche, pues la lluvia pronosticada podría sorprenderte en tu camino de regreso a casa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un ambiente bastante caluroso y seco en toda la región centro de Jalisco. EL INFORMADOR / A. Navarro

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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