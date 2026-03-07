La Cámara de Diputados prevé dictaminar el próximo martes la iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen ya comenzó a circular entre legisladores durante el fin de semana, apuntan fuentes legislativas, con la intención de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral lo discutan y lo voten el martes.

De aprobarse en comisiones, el proyecto sería llevado al pleno de San Lázaro el miércoles para su discusión y eventual votación, apenas días después de que la propuesta fue presentada ante el Congreso.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que el panorama legislativo es complejo, ya que la reforma requiere mayoría calificada, es decir, el voto de dos terceras partes de los legisladores.

En caso de no alcanzar ese respaldo, explicó, varios de los cambios planteados no podrían retomarse mediante un eventual “Plan B”, debido a que implican modificaciones directas a la Constitución.

Entre los principales puntos de la iniciativa se incluyen ajustes al sistema de representación legislativa, la reducción del gasto electoral y cambios en el financiamiento público a los partidos políticos. También contempla nuevas reglas para las campañas y los procesos electorales.

El debate político permanece abierto en torno a la propuesta. Incluso algunos partidos aliados han expresado reservas sobre su contenido, lo que podría dificultar que Morena y sus aliados logren reunir los votos necesarios para concretar la reforma constitucional.

Por su parte, el diputado Ernesto Sánchez (PAN) criticó la iniciativa de reforma electoral, al señalar que no incluye puntos importantes como el blindaje total contra el dinero ilícito, con fiscalización real y sanciones ejemplares.

También planteó el otorgamiento de protección federal obligatoria para candidatos en riesgo, y el fortalecimiento de las instituciones electorales. “El Gobierno quiere un INE más débil, pero no un país más seguro”.

Expuso que la reforma electoral del Ejecutivo no integra ningún mecanismo nuevo para frenar la entrada de dinero ilícito a campañas, la intimidación y asesinato de candidatos, la manipulación de casillas y votantes, y la captura de gobiernos municipales por grupos delictivos.

Agencias

Se enfocan en propuesta de Claudia Sheinbaum

Pese a que existen 24 iniciativas previas sobre materia electoral, presentadas desde hace un año, y durante la actual legislatura, éstas no fueron consideradas en el predictamen, que sólo aborda la propuesta del Ejecutivo.

CT